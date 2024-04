Con su celular y apostando a convertir el odio en likes, carta del PS a la Alcaldía de Valparaíso viraliza su nombre a través de videos

A la espera de las definiciones que adopte el pacto oficialista de cara a la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre en Valparaíso, uno de los precandidatos del bloque ha irrumpido fuertemente los últimos días a través de las redes sociales.

Se trata de Boris Kúleba, diseñador de profesión, dirigente vecinal y autodenominado "fiscalizador ciudadano", quien es la carta que tiene el Partido Socialista (PS) para sacar a Jorge Sharp de la Alcaldía porteña en los comicios de fin de año.

Considerando que el bloque que reúne al PS, al Partido por la Democracia, Partido Radical, Frente Amplio, Partido Comunista y también a la Democracia Cristiana, aún no decide cómo definirá a su representante, este porteño decidió no perder el tiempo.

"Estamos en un periodo en que no hay nada concreto, no hay primarias ni candidato único en el pacto oficialista; tampoco hay periodo de campaña, entonces no se puede hacer llamado a votar, pero sí puedo aprovechar el tiempo para dar a conocer mi nombre, sin hacer un llamado directo a votar", dijo Kúleba a Puranoticia.cl.

Así es como hace algunas semanas armó su comando de campaña de precandidatura, donde gran parte de los presentes mostró su disposición a aportar desde diferentes áreas. Tras ello se creó un chat de WhatsApp, donde surgió la idea de hacer videos.

Aquí se intentó replicar uno de los virales de Tik Tok, donde profesionales de diversos rubros aparecen observando su trabajo durante su primer día de funciones. Kúleba llevó la idea a lo que sería mirar Valparaíso durante su primer día como Alcalde.

El video, que en X (ex Twitter) ya tiene más de 1.000 me gusta y sobre 600 retuits, muestra al diseñador observando la ciudad mientras un grupo de personas se trenza a golpes en la calle Condell; luego gira la vista y aprecia los rayados en el plan; continúa mirando los hoyos en las calles; la suciedad del barrio Puerto; y el abandono de los ascensores, entre otros hechos que destaca en el video.

"Es un viral bastante común en Tik Tok, donde un constructor o un profesor de gimnasia va a su primer día de trabajo y aplicamos ese concepto en Valparaíso y obviamente que pegó porque todo el mundo ve lo mismo", dijo el precandidato.

Luego volvió a la carga con un segundo video, el cual decidió utilizar un mensaje de audio que le llegó criticándolo duramente por su aspiración alcaldicia: esta vez se encuentra en el cerro Playa Ancha, desde donde recibe un mensaje de WhatsApp de un "fanático del Alcalde" que le dice "cómo me voy a reír ese día en la votación cuando no seas Alcalde ni Concejal porque nadie te conoce".

El video continúa con la misma persona, esta vez diciéndole que "estoy en un restaurante y le pregunté aquí al joven y no conoce a Kúleba". Mientras el precandidato gesticula en reacción al audio, se escucha que el sujeto vuelve a la carga diciéndole que "me da mucha pena que quieras ser candidato a Alcalde. Por último a Concejal. Nadie te conoce en la población ni los cerros; nadie sabe quién eres. Retírate".

Sobre este segundo viral, la carta del PS explicó que "el audio es real. Estábamos viendo los mensajes con el equipo y se trataba de una persona que me escribía constantemente por WhatsApp. Nunca le respondí por ahí, así que decidimos viralizar los audios porque están chistosos y le sacamos provecho al dar vuelta este hostigamiento".

El "fiscalizador ciudadano" aseguró que los dos videos se han convertido en virales de redes sociales y que ha recibido muy buenos comentarios por ellos, por lo que adelantó a Puranoticia.cl que prontamente sacarán otros registros en los próximos días.

