Con arresto domiciliario total y prisión preventiva quedaron dos falsas víctimas del estallido social de 2019 en Temuco

En el Juzgado de Garantía de Temuco fueron formalizadas dos falsas víctimas del estallido social de 2019 que recibieron millonarias indemnizaciones.

Se trata de dos sujetos, uno de los cuales quedó con arresto domiciliario nocturno y el segundo en prisión preventiva, aunque podría salir con fianza.

Los imputados son Francisco Gatica Catalán, de 34 años, y Robinson Jaramillo Monje, de 57, quienes fueron formalizados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que tiene agrupadas en Temuco estas causas por fraude al fisco con pensiones de gracia.

Gatica recibió más de $7.300.000 por pensión de gracia, tras asegurar haber sufrido una lesión ocular por perdigón disparado por Carabineros en una manifestación en Temuco en 2019, pero las lesiones las sufrió 10 días antes y en un accidente de tránsito.

En tanto, Jaramillo aseguró haber sido baleado en el tobillo por militares en Valdivia, por lo que recibió más de $6.896.000. No obstante, se estableció que sus lesiones no correspondían a municiones ni militares ni policiales. Además, registra condenas por violencia intrafamiliar y por abuso sexual en contra de una niña de 6 años en 2009.

La jueza Ruth Martínez rechazó la prisión preventiva en contra de Gatica pues no registraba antecedentes penales, dejándolo con arresto domiciliario nocturno.

Por su parte, Jaramillo quedó sujeto a la medida cautelar más gravosa por mantener antecedentes y por riesgo de fuga, pero se le fijó una caución de $6 millones, que de ser pagada lo dejaría con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

PURANOTICIA