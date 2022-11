Comunidades mapuche critican visita de Boric a La Araucanía: "Pensábamos que iba a venir en bicicleta, no pasado a pólvora como Pinochet"

Líderes de ciertas comunidades mapuches rechazaron la visita del presidente Boric a la región de La Araucanía, primera que realiza como máxima autoridad de Chile y que comenzó este jueves.

En conversación con La Tercera, Víctor Queipul, lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, aseveró que desde las comunidades no esperan que su viaje surta algún efecto en ellos, y reparó en el despliegue policial que acompaña al Mandatario.

"Trata de hacer creer que acá no se puede vivir. No se conforma con tener la región militarizada, sino que viene con todos esos efectivos, con olor a pólvora. Pensábamos que iba a venir a recorrer la región en bicicleta, no pasado a pólvora como Pinochet. Todo esto nos parece un chiste, no están viendo ni escuchando lo que decimos los mapuche", acotó Queipul.

Así, agregó que "nosotros somos víctimas desde hace 500 años, se nos ha despojado de nuestro territorio. A este Gobierno le falta visión, el Presidente se quedó con los buenos discursos de cuando era candidato, basta con ver con todo el resguardo que vino, es absurdo, no creemos que puedan ejercer acciones que vayan a significar un cambio. Nos queda esperar que cumplan los cuatro años y se vaya".

En la misma línea, Galvarino Reiman, Werken Territorio Nag Che, sostuvo que "al parecer el Presidente no está abordando el tema de fondo, no se plantea el tema de la restitución de las tierras de manera real. Nos hemos transformado en meros espectadores. Sabemos que si no se aborda lo referente a avanzar en una comisión de esclarecimiento y si no se fija un nuevo tratado, ya no tiene mucho sentido hablar, porque el resto son puras políticas sociales".

"Si el gobierno actúa de una manera desafiante como lo está haciendo, no se puede esperar mucho. Una cosa es la estabilidad que pueda haber en la región, pero otro tema es demostrar un grado de militarización no siendo necesario. Eso genera inquietudes, y algunos sectores generan expresiones. Se siente que el Presidente está impulsando una nueva cruzada de sometimiento, de invasión política y de no querer avanzar en un acuerdo de diálogos", añadió Reiman.

La visita del presidente Boric se da a pocos días de que se cumplan cuatro años del asesinato de Camilo Catrillanca, quien murió el 14 de noviembre de 2018 a manos de carabineros.

Por lo anterior, el delegado presidencial José Montalva realizó gestiones para que el Jefe de Estado pudiese reunirse con la viuda de Catrillanca y su hija, en pos de entregarle beneficios.

Sin embargo, el padre del fallecido, Marcelo Catrillanca, confirmó a La Tercera que aquello no se concretará.

"La nuera decidió no ir, porque hicieron un trabajo muy mal hecho. Habíamos hecho trámites con el anterior delegado (Raúl Alard), eso estaba en curso, pero ahora vinieron a tomarse atribuciones. Había una intención del Presidente de entregar personalmente una pensión y una beca para la niña, pero no se aceptó, porque aparte me querían sacar a mí de las conversaciones", dijo el comunero.

