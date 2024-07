Comunidad del barrio Oriente de Viña clama por más seguridad tras constantes delitos

"Buenas noches vecinos, quisiera dar el aviso de que tengan cuidado. Les cuento: yo trabajo en cocina en 8 Norte, por lo mismo a veces salgo tarde, me suelen venir a dejar y otras me vengo a pie. Cuando estaba en la reja del edificio para que me abrieran la puerta, un segundo antes de tocar el timbre un tipo raro me agarro de atrás en un intento de acoso. Yo lo salí persiguiendo, le grite hartas cosas, pero no pude más. Es estatura media moreno, vestía ropa ploma, un gorro, sin barba, hablaba flaite y se reía de la situación, iba solo. Pediré registro de la cámara del edificio".

Este aviso compartido en grupos de WhatsApp es sólo una muestra de lo que ocurre en el sector Oriente de la población Vergara de Viña del Mar, debido a los constantes problemas de delincuencia que ocurren a diario. La comunidad de esa zona está muy asustada y molesta por la falta de medidas para potenciar la seguridad en esa zona.

Puranoticia.cl habló con varios vecinos de ese tradicional barrio viñamarino, quienes además de comentar la seguidilla de delitos, robos, asaltos que viven día a día, criticaron la inversión en luminarias para el barrio Poniente, afirmando que aquello beneficia a ese lugar pero significa que los delincuentes se están trasladando ahora a la zona oriente, que no tiene nuevas inversiones en luminarias.

A mediados de este mes el municipio anunció el recambio de 70 nuevas luminarias con tecnología LED de 100 watts en el sector Poniente de la población Vergara, lo que permitió aumentar la luminosidad en los puntos de reemplazo y disminuir el consumo energético. Sin embargo, los vecinos del otro lado de calle Libertad advierten que eso generó un efecto y piden que se mejoren las condiciones para transitar tranquilamente por las calles de ese sector.

Hay que recordar que hace unas dos semanas el dueño de una botillería ubicada en 12 Norte, entre calle Libertad y San Antonio fue baleado en un asalto a su local y casi fallece, tras recibir uno de los disparos en su mandíbula.

"Ayer aproximadamente a las 18.00 horas, en 4 Norte, cerca del museo, tres mujeres jóvenes con pistola y cuchillo (dirigidas por un hombre), le quitaron a una vecina su bolso (no llevaba dinero, pero perdió los documentos y el celular). El susto que pasó fue enorme. Estén atentos si transitan por el sector", es otro de los mensajes que vecinos de la comunidad comparten por grupos de WhatsApp para alertarse entre ellos de lo que está pasando.

Otro de los vecinos del sector Oriente, quien prefirió no dar su nombre, manifestó que "existen varias medidas que se pueden aplicar que pueden servir para mejorar la sensación de seguridad en el Barrio Oriente de manera inmediata, considerando la población que habita -mayoritariamente adulto mayor-, además que es un sector al cual concurre la alcaldesa semanalmente, específicamente a un edificio de calle 5 Norte con calle Quillota, sin ningún tipo de resguardo, lo que evidentemente preocupa por ser quien está encargada de administrar la ciudad".

Por ejemplo, mencionó la "poda de árboles que impiden la adecuada iluminación de las calles, cambio de luminarias por unidades de mayor potencia, rondas de vehículos de seguridad municipales permanentes después de las 20 horas con balizas encendidas, patrulleros municipales en moto que puedan prestar apoyo en casos de emergencia, fiscalización efectiva en sectores donde existe registro de comisión de delitos y más cámaras en zonas de alta circulación peatonal y vehicular (no sólo en los polos comerciales), entre otros".

Además, reiteró la importancia "de denunciar los delitos en las policías por un tema quizás hasta solidario. Habitualmente las personas dicen que no tiene sentido denunciar porque no se logra nada. El problema es que si los delitos no se denuncian, para las policías esos hechos no existen. Por tanto, no adoptarán medidas, como mayor cantidad de rondas, porque esos delitos no figuran en ningún listado de zonas peligrosas o mapa de delitos".

"LA SEGURIDAD ES UN DERECHO"

Al respecto, el concejal Pablo González, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal de Viña del Mar, indicó que "debemos recoger la preocupación que tienen estos vecinos porque la seguridad es un pilar fundamental del desarrollo de nuestra comuna, y para quien habla es un derecho que no podemos soslayar. Lo que ellos nos puedan reportar de lo que sucede en su sector lo debemos contrastar, sin duda, con los hotspots que son los puntos calientes que manejan las policías, que son donde se producen la mayor cantidad de hechos delictuales en nuestra ciudad, para así poder planificar una estrategia que sea una intervención más focalizada pero acorde a la realidad del sector".

En ese sentido, remarcó que "hay una delgada línea entre la sensación de inseguridad y los delitos efectivos. Es por esto que cuando se habla de seguridad pública o de seguridad municipal, debemos contar con los instrumentos que respondan objetivamente a las necesidades de las comunidades, porque de lo contrario se aborda de manera genérica y eso no tiene ningún sentido práctico ni tampoco transforma la realidad del sector".