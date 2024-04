¿Cómo frenar la delincuencia? Todos los detalles del plan de acción que alista Carabineros para Viña del Mar

00:45 horas de este miércoles 4 de abril, calle 1 Norte con Av. Libertad, Viña del Mar: un sujeto, con envoltorios de pasta base y marihuana en un bolsillo y una pistola con municiones en el otro es detenido por Carabineros y pasa a control de detención en el tribunal de la ciudad.

16:00 horas también del miércoles, y tras un proceso investigativo en coordinación con la Fiscalía local de Viña del Mar, se identifica un inmueble ubicado en el sector céntrico de la ciudad como posible punto de venta y acopio de sustancias ilícitas. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encuentran 205 envoltorios de pasta base de cocaína y detienen a los dos responsables: un hombre y una mujer, quienes tenían antecedentes policiales por el mismo delito de tráfico de drogas.

El problema de la delincuencia no es nuevo, pero en Viña del Mar, y especialmente en el plan de la ciudad, se ha sentido más las últimas semanas tras varios delitos de alta connotación social que generan temor en la población, al punto de no querer salir de sus casas. Así lo comentaba la dirigente social y vocera del Observatorio Ciudadano de Viña del Mar, Jenny Carreño, en una entrevista con Puranoticia.cl, y así lo viven varios viñamarinos “anónimos” que prefieren quedarse encerrados en casa para evitar ser víctimas de un homicidio en la calle, como ocurrió este verano a un padre en calle 2 Norte, cuando caminaba con su familia y fue asaltado y asesinado frente a sus hijos.

De acuerdo al sistema STOP de Carabineros, cuyas siglas significan Sistema Táctico de Operación Policial, los puntos más complicados de toda la comuna de Viña del Mar en estas fechas están en el plan de la ciudad, y son los siguientes: 14 y 15 Norte, entre Libertad y 3 Oriente; Los Castaños con 5 Norte; entre 4 y 5 Norte y entre Avenida San Martín y 5 Poniente; entre 1 Norte y calle Arlegui, a la altura del puente Quillota; el sector del terminal de buses; todo el sector y alrededores de la plaza José Francisco Vergara (plaza de Viña), plaza Sucre y calle Quinta, entre 1 Norte hasta calle Álvarez; la calle Valparaíso y sus alrededores hasta la intersección con calle Ecuador; y el sector del Jumbo, en 1 Norte.

CIFRAS A LA BAJA

De acuerdo al último informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social, al 29 de febrero de 2024 presentan una disminución de -2.57%, en comparación a igual período del año anterior, lo que se traduce en una baja de 300 causas. La Fiscalía Local de Viña del Mar registra una disminución de -12% en la categoría de Robos. Dentro de esta categoría, el robo con intimidación baja en un -14.57%. El robo por sorpresa baja en un -14.20%, mientras que el robo con violencia disminuye en un -6.92% con 9 ingresos menos, alcanzando 121 ingresos a febrero de este año. La categoría de Robos no violentos presenta una caída del -10.08%. El robo de vehículo motorizado alcanza el incremento de un 25% (53 ingresos más), los robos en bienes nacionales de uso público bajan en un -21.41% y el robo en lugar no habitado baja en un - 14.12%.

En tanto, el robo en lugar habitado o destinado a la habitación también cae en un -20%, mientras que los Hurtos disminuyen en -13.71% pasando de 868 a 749 ingresos en igual período del año anterior.

Y si bien es cierto que las cifras, en general, son menores a las del año pasado, la ciudadanía ve con mayor preocupación lo que ocurre en la ciudad, al considerar que últimamente los delitos ocurridos en el sector han sido más violentos y con consecuencias más trágicas que de costumbre.

El tema tiene preocupados a los vecinos del plan, tanto es así que este jueves fueron a hablar con Carabineros para plantearles el temor que viven a diario, y buscar así soluciones. El mayor de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, comisario Mario Rojas, explicó que “tenemos ciertos problemas mayores de delincuencia en sectores como calle Valparaíso, como los Ponientes, en algunos sectores más que en otros. En el centro de 14 y 15 Norte, alrededor del Mall Marina. También tenemos un foco delictual ahí, donde trabajan bandas que las tenemos identificadas, que en su mayoría son menores de edad, que han sido detenidos muchas veces y que siguen operando en esos sectores”.

Además, precisó sobre las bandas que operan en las cercanías del mall, que "hay algunos que son menores de 14 años que son inimputables. Tenemos otros que tienen entre 14 y 15, 16 años. Y hay otros que ya están llegando casi a la mayoría de edad de distintas bandas de menores de edad que se dedican al robo de celulares y sobre todo al robo de gargantillas de oro, y trabajan en conjunto. Muchas veces los tomamos detenidos, pero no encontramos la gargantilla, porque ellos saben que roban la gargantilla, la botan, el otro está mirando donde la botó, y la recoge, después sale libre y todo sigue".



IMPACTO DEL MEGAINCENDIO

Consultado sobre cómo impactó en el desempeño de los patrullajes en el plan de la ciudad la emergencia del incendio de Viña del Mar, indicó que “nosotros seguimos trabajando allá hoy en día, ya no con recursos de nuestra unidad, sino con recursos de otra comisaría y recursos de Santiago. Las necesidades hoy en día allá son urgentes, de poder dar un poquito de seguridad a la gente de ese sector en lo que respecta a sus terrenos, a lo que quedó de sus casas, a la gente que está reconstruyendo sus hogares, para que ellos puedan hacerlo de forma tranquila, recuperamos rápidamente terrenos que se han tomado algunos. La idea es tener una presencia importante, permanente en el sector del incendio, lo que sin lugar a dudas en el mes de febrero y un poco de marzo nos trajo una merma de presencia policial en el sector céntrico de Viña del Mar, tanto por carabineros como por seguridad pública, porque la gran mayoría del recurso estaba enfocado a tratar de devolverle un poco de tranquilidad a la gente que fue afectada por el incendio”.

¿Qué están haciendo hoy? El mayor contó que iniciaron un trabajo coordinado con la municipalidad, con los recursos de seguridad pública, y están ideando “un plan de acción, no solamente a propósito de los últimos hechos que han ocurrido, sino que esto es un tema que lo venimos trabajando desde última semana de enero, primera semana de febrero, y que lamentablemente por el incendio que ocurrió tuvimos que dejarlo detenido un tiempo y lo retomamos ayer”.

Ayer se reunieron con el director de Seguridad Pública y el director de Seguridad Ciudadana para “sumar esfuerzos entre ambos y poder tener una mayor presencia policial y de seguridad en general, mayor presencia para mejorar las percepciones de seguridad de la gente y también inhibir los delitos de los sectores más amagados. En primera instancia lo vamos a trabajar en los sectores de los ponientes, toda la cuadrícula de los ponientes. Todo lo que es el sector borde costero y los sectores más amagados de las calles ponientes de Viña del Mar. También de la mano de eso vamos a trabajar, lo trabajamos todos los días, pero la idea es aumentar un poco más de presencia en el sector alrededor del mall. Y el tema de la calle Valparaíso se viene trabajando hace rato con personal municipal, así que eso va a continuar”.

LUNES, DÍA CLAVE

Sin embargo, aseguró que “ya estamos retomando acá el centro, el sector de los ponientes, sobre todo en las tardes, pero no es suficiente. El lunes vamos a hacer cruce de información con el municipio, que aunque usted no lo crea, no se había hecho nunca un cruce de información respecto al análisis intelectual que hace el municipio con el análisis intelectual que hace Carabineros. Como jefe de la unidad, quise unir fuerzas, comprometernos ambas instituciones, y la verdad es que he tenido una acogida tremenda. Ese lunes vamos a ver cuál es el recurso disponible que ellos van a aportarnos a nosotros”.



La idea, en general, es poder contar con recursos del personal municipal y vehículos para hacer más patrullajes en conjunto y cubrir mayor territorio en los tres puntos críticos que inicialmente cubrirán: El sector Poniente, El sector de 15 Norte y Calle Valparaíso, siempre con el apoyo de personal de Carabineros. “El lunes, a más tardar al martes, ya tengamos todos los puntos claros, y el jueves, a más tardar, empezar a trabajar de forma concreta. Las ganas están, y la predisposición. de ambas instituciones está. Así que esperemos que nos vaya bien y podamos mejorar las sensaciones. Porque en cifras nosotros estamos mucho mejor en lo que son los delitos. Hay menos robos que el año pasado. Hay delitos que eran un problema el año pasado y que hoy lo siguen siendo pero a menor escala. ¿Cuáles? Los robos a objetos de vehículos por ejemplo. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 336 y ahora tenemos 229. Siguen ocurriendo, obviamente, pero son 107 casos menos. Hay bandas delictuales que se dedican a esto, los tenemos más o menos identificados, pero se las van ingeniando día a día para hacer sus delitos. Sin embargo, la preocupación tiene que ver con la visibilidad que tienen estos delitos hoy en día. De todas formas, estamos coordinándonos para mejorar la seguridad y eso ya comenzó y se profundizará desde el lunes”.

