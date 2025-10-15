Comenzó el juicio contra los padres y el cuñado de una niña de 12 años a la que violaron de manera reiterada en Bulnes

Con los alegatos de apertura del fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, se dio inicio al juicio oral en contra de C.A.S.F, A.M.L.C y F.J.M.S., los dos primeros padres de una niña de 12 años y el último cuñado de ésta, quienes están acusados de cometer violaciones reiteradas en contra de la menor.

El juicio está programado en 10 jornadas en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán y el fiscal está pidiendo penas de presidio perpetuo calificado en contra de los padres de la niña y de presidio perpetuo simple para el cuñado.

Además, ambos progenitores están acusados de lesiones menos graves, en contexto de violencia intrafamiliar, contra su hija, delito por el que la fiscalía pide otros 540 días de presidio. A su vez, el padre enfrenta otra acusación por desacato, por la que arriesga sumar otros 5 años de presidio.

Según se expuso en la primera jornada de juicio, los hechos por lo que se les acusan a los tres imputados -quienes se han mantenido en prisión preventiva desde que fueron formalizados- ocurrieron en el domicilio familiar de Bulnes y en el hogar del cuñado, en la misma comuna, entre los años 2021 y 2023.

El fiscal Hermosilla explicó que “en el caso del padre, éste violaba a su hija de forma reiterada, mientras que la madre, previamente concertada con él, facilitaba la ocurrencia de este delito e, incluso, manipulaba a la víctima, negándole la ocurrencia de las agresiones sexuales”.

El cuñado, en tanto, aprovechó que la niña se encontraba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima, para concretar las violaciones, entre los años 2022 y 2023.

La niña presentó un embarazo de 6 semanas, el que fue interrumpido bajo la Ley 21.030, a inicios de marzo de 2023, en atención a la causal de violación.

La víctima murió el 26 de julio de 2023, tras caer del quinto piso del Hospital Regional de Chillán, hasta donde había sido derivada, como medida de protección, por el Juzgado de Familia de Bulnes.

PURANOTICIA