Colegio Médico exige justicia por intento de femicidio contra pediatra venezolana en Calama

El Colegio Médico condenó la agresión que sufrió la pediatra venezolana Odalys Calderón (36 años), que fue víctima de un femicidio frustrado en la Región de Antofagasta, el pasado 23 de septiembre.

A través de un comunicado, la instancia aseguró que los hechos “constituyen una de las expresiones más graves de violencia, inaceptable en cualquier circunstancia”.

“Lamentamos la grave situación de salud en la que se encuentra nuestra colega, a quien entregamos toda nuestra solidaridad y respeto, extendiendo además nuestro acompañamiento y apoyo para ella y su familia en esos difíciles momentos”, agrega.

"Sabemos que este repudiable acto ha generado un profundo impacto en la comunidad del Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas (HCC), donde la doctora ejercía con dedicación y compromiso, dejando a sus colegas muy afectados por lo ocurrido, por lo que estamos evaluando formas de apoyarles en este difícil momento”, detalló el texto.

Finalmente, el Colegio Médico consignó que “reiteramos con fuerza que ninguna forma de violencia puede ser aceptada en nuestra sociedad, especialmente la violencia contra las mujeres. Como Colegio Médico de Chile pedimos que se esclarezcan los hechos, se determine a los responsables y se haga justicia con la máxima celeridad”.

Por el momento, la pediatra venezolana Odalys Calderón (36 años) permanece en estado grave. El hecho, investigado como presunto femicidio frustrado, fue descubierto luego de que sus colegas alertaran su ausencia en dos turnos consecutivos en septiembre pasado, lo que motivó su búsqueda y posterior hallazgo con múltiples heridas.

Desde entonces, la especialista se encuentra internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos del Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas, mismo recinto donde ejercía sus labores profesionalers. La policía continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

