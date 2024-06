Citan al Serviu y Obras Hidráulicas a explicar nuevo socavón en Reñaca ante Comisión de OO.PP. de la Cámara de Diputados

Molesto reaccionó el diputado Hotuiti Teao ante un el nuevo socavón registrado en Reñaca, afirmando que "es inaceptable que ocurra un socavón acá en calle Las Perlas. La situación del colector donde ocurrió esta emergencia había sido alertada a Serviu por parte de los vecinos, hecho que constatamos en la última visita que hicimos en el mes de abril al edificio".

De igua forma, sostuvo que "esta negligencia no sólo podría poner en peligro la infraestructura, sino también la seguridad de las personas que viven en este edificio y en otros, porque ya se había advertido que este socavón traería consecuencias a los edificios que están abajo en el borde costero que hoy tienen los estacionamientos inundados”.

Cabe hacer presente que este nuevo socavón afectó al edificio Euromarina II por un colector que presentaba fallas.

Dado que esta situación ya había sido alertada a Serviu tras una visita a terreno, Teao solicitó la concurrencia del director regional, además de la del directora regional de Obras Hidráulicas, a la comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja.

“Tras nuestra visita a terreno en abril ya habíamos hecho la gestión de contactar a Esval para plantearle la situación y el riesgo que se corría, señalándonos ellos que no tienen responsabilidad en aquello. Y hoy, quedamos comprometidos a citar al Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas y también el Director Regional de Serviu -no solo a una reunión con nosotros, sino que también a la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja- para que informen sobre el plan de acción y los plazos para resolver esta problemática", añadió.

También comentó que "no solo eso, pedimos también una completa revisión de ductos en el paño de las dunas de Reñaca. Es vital que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y actúen con prontitud para evitar futuras emergencias”.

Además, detalló que “seguimos apoyando a los afectados, ahora trayendo un abogado y un ingeniero en construcción para brindarles las asesorías correspondientes. Es fundamental que los vecinos cuenten con el apoyo técnico y legal necesario para enfrentar esta situación y tomar las medidas adecuadas para proteger sus viviendas y derechos. Nuestro compromiso no solo es fiscalizar que las autoridades actúen con eficiencia y prontitud, sino que también, es estar junto a ellos en cada paso de este proceso”.

En esa misma línea, Patricia Devia, miembro de la Junta de Vecinos Altos de Cochoa, fue enfática en señalar que “solamente hacer valer el malestar que tenemos y apoyando a la comunidad en este minuto con el Euromarina II con un nuevo evento de otro socavón. Venimos saliendo del socavón del lado de Reñaca Norte y ahora tenemos aquí en el sector de Las Perlas, pero esta era una situación que se había avisado".

"Esperamos que no pase a mayores, que esto se resuelva cuanto antes y que la autoridad tome las cosas en serio y las medidas de migración que corresponde. Aquí hay vidas, estamos hablando no solo del Euromarina II, sino que también esto afecta a otros edificios más que están por Avenida Borgoño que son el Eurocochoa, Eurovista y el Paraíso de Cochoa que también se van a ver afectados. Así que esperamos que se tomen las medidas del caso”, agregó la afectada.

Finalmente, Francisco Lizana, ingeniero constructor enviado para brindar asesoría técnica, puntualizó que “nos hemos encontrado con una falta de las autoridades. Nos hubiese gustado ver a una cuadrilla de la Municipalidad ocupándose de la remoción de los escombros porque los escombros van a generar un dique -porque va a seguir lloviendo- y ese dique va a generar una represa que no va a ser capaz de soportar las aguas que vienen desde arriba”.

“Hemos solicitado a Esval que se haga presente para cortar el suministro de agua potable de los edificios de más arriba para que no haya consumo y si no hay consumo no hay aguas negras. En este momento tenemos un flujo constante de aguas negras proveniente de los edificios que están más arriba, entiendo que son los edificios Greco en Avenida Eluchans. Además hay riesgos eléctricos ya que tenemos cables que desconozco la tensión -porque no existen los planos- que están conteniendo en este momento las cámaras, entonces necesitamos que vengan la gente de Chilquinta a revisar, la gente de Esval, la gente de los servicios”, concluyó.

