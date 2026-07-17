Cinco carabineros son detenidos en Chillán por allanamientos irregulares y otros delitos

Cinco funcionarios de Carabineros fueron detenidos este jueves en Chillán, en el marco de una investigación por allanamientos irregulares, detenciones ilegales, apremios ilegítimos, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación, entre otros delitos.

El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, informó que el Juzgado de Garantía de Chillán acogió la solicitud de la Fiscalía de ampliar la detención de los imputados hasta este sábado, con el objetivo de concretar diligencias investigativas que permanecen pendientes.

De los cinco detenidos, tres corresponden a oficiales y dos a suboficiales, todos quienes se desempeñaban en la Segunda Comisaría de Chillán.

Asimismo, el persecutor explicó que las detenciones fueron concretadas por personal de la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros de Ñuble, quienes dieron cumplimiento a una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Chillán, a petición de la Fiscalía.

Respecto de la ampliación de la detención, el fiscal Pérez señaló que solicitó al tribunal extenderla por 48 horas para desarrollar diligencias derivadas del procedimiento, “pues se encontraron evidencias que son relevantes para la investigación”, precisó.

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