Christian Inostroza, carta radical al Consejo: "Es importante tratar la seguridad, pero hacer promesas al corto plazo cae en populismo"

No cabe ninguna duda que la seguridad pública es el tema central de las preocupaciones actuales de los chilenos y de quienes habitan el territorio nacional. Bajo este contexto, éste ha sido uno de los grandes tópicos abordados en las campañas de los candidatos al Consejo Constitucional, órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Carta Magna que rija los destinos del país por las próximas décadas.

Con esta premisa bajo el brazo, y sumando un argumento repetido entre los candidatos al órgano constituyente en torno a la desinformación que existe en la ciudadanía sobre los temas que deberán zanjar los consejeros, la carta del Partido Radical (PR), Christian Inostroza Cabrera, manifestó en conversación con Puranoticia.cl que algunos competidores han aprovechado esta problemática para instalar un tema que, en el corto plazo, el Consejo Constitucional no podrá resolver.

"Yo creo que es importante tratar el tema de la seguridad, pero hacer promesas al corto plazo sí cae en el populismo. Hoy día tenemos que ser concretos que la Constitución no va a dar respuestas en lo inmediato a lo que están viviendo hoy los chilenos", señaló el integrante de la lista «Todo por Chile», quien agregó que "acotar la campaña sólo a hablar de seguridad, obviamente que tiene un poco de inmediatez y un poco de populismo, y creo que por supuesto que eso afecta a las proyecciones y las expectativas que tiene la gente de la Constitución".

De igual forma, quien fuera Seremi de Economía de este mismo Gobierno planteó que las expectativas que estas promesas de campaña están generando en la gente "podrían ser equivocadas", pues afirma que las soluciones a los problemas de seguridad "son a nivel de principios" y que, de materializarse, "serán a mediano plazo". Por ello, considera que actualmente la contingencia, como lo es el tema abordado en estos párrafos, "necesita acciones inmediatas, de políticas públicas".

APORTES DE LA CONSTITUCIÓN

Teniendo claro que la seguridad sí es una preocupación, pero que no se resolverá de manera inmediata con la nueva eventual nueva Constitución, el ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María explicó a Puranoticia.cl que "los problemas del día a día de las personas tienen que traducirse en cómo la Constitución les afecta. Y ese es el sentido de los políticos, que hagan ese proceso de acercamiento con la ciudadanía. Pese a que las respuestas no serán inmediatas, como podría esperar la población, la Constitución sí aporta en muchos sentidos".

En ese sentido, y dada su experticia en la materia, Christian Inostroza afirma que los temas económicos son los que deberían primar en la recta final de la campaña: "La economía es un tema del que lamentablemente se dejó de hablar y es una de las grandes deudas que nos dejó la Constitución actual. Hoy día debemos ver la manera en que desconcentramos los mercados y los hacemos más competitivos; cómo damos esa mirada de crecimiento, de modernización y de innovación al Estado. Creo que eso es fundamental hablar en esta última etapa de la campaña".

Con miras a lograr este propósito, el miembro de la lista que reúne al PR, a la DC y al PPD, contó que su campaña la ha enfocado netamente en el trabajo en terreno, pero también en entrevistas y debates. En base a ello, saca cuentas en limpio que ha tenido una "muy buena recepción" y que "me ha ido bastante bien", a pesar de revelar un problema que han evidenciado todos y cada uno de los candidatos: el desinterés.

DESINTERÉS Y DESINFORMACIÓN

Ante la consulta de cómo va a afrontar las últimas dos semanas de campaña, el ingeniero de profesión señaló que pretende intensificar las conversaciones con la población, "dándole argumentos a la gente para que confíe en este proceso", pues asegura que tanto el desinterés como la desinformación reinan en la calle.

"Lo he sentido muchísimo y lo atribuyo, en gran parte, porque han sido tres años en los cuales el mundo político no se ha puesto de acuerdo y hoy, lamentablemente, la gente siente ese desánimo y frustración", comentó, junto a advertir de manera tajante que "hoy tenemos que resolverlo porque ésta es la última oportunidad que tenemos de hacer una hoja de ruta como chilenos".

Ahondando en el tema de la desinformación que acusa por parte de la ciudadanía, explicó que en la calle "no entienden el origen del proceso ni entienden por qué se está votando". Esto, a su juicio, se debe a que "creo que no ha habido una comunicación efectiva por parte de las instituciones. No ha llegado de manera clara la información a la ciudadanía. Y también hay un desánimo con el proceso mismo".

En cuanto a la responsabilidad que le cabe al Gobierno en esta materia, dijo que "ha faltado energía, ganas y una estrategia comunicacional en la cual las personas se sientan más informadas y también sientan el ánimo de por qué se está haciendo este proceso. Creo que también, de cierta manera, la franja electoral ha ayudado en ese sentido, donde parece haber más crítica, una crítica al Gobierno o a las ideas, más que un proceso propositivo de por qué estamos haciendo esto".

MAYORÍA DE IZQUIERDA

Más allá de los problemas detectados y de las soluciones planteadas, el candidato al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso cree que la ciudadanía le dará un amplio respaldo a la lista «Todo por Chile», de la cual proyecta que obtendrá al menos una carta electa la tarde del domingo 7 de mayo.

"Yo creo que la lista «Todo por Chile» va a dar la sorpresa, pues en los rangos que estamos viendo vamos sí o sí a sacar un candidato. Vamos a estar sobre el 10% como lista y confío en que será bastante superior a eso", aseguró con confianza, junto a adelantar que "el centro, la centro-izquierda y la izquierda conseguirán tres representantes" en la región de Valparaíso.

En cuanto a su campaña, Christian Inostroza cerró la conversación con Puranoticia.cl destacando que "somos una candidatura joven, profesional, que hoy estamos hablándole a la clase media, al centro político, de temas que hoy no se trataron. Hoy la innovación, la economía y la seguridad son temas que vemos desde una perspectiva más amplia que la inmediatez, y nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente a lo que lo están viendo los otros candidatos".

