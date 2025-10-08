CGR fiscalizó eliminación de 576 toneladas de precursores químicos que fabricaban drogas en Arica

La Contraloría General de la República (CGR) realizó en terreno una completa fiscalización a todo el proceso de destrucción de 576 toneladas de acetato de etilo, uno de los más reconocidos precursores químicos que se utiliza en la elaboración de drogas ilícitas a nivel mundial.

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en el Puerto de Arica, donde un equipo de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota se constituyó para verificar el cumplimiento de las normas de almacenamiento, seguridad y disposición final del producto.

El decomiso corresponde a una carga abandonada desde 2020 y detectada por las autoridades en 2022. De acuerdo con estimaciones de la Policía de Investigaciones (PDI), la cantidad incautada habría permitido producir más de 60 toneladas de droga, valoradas en cerca de US$200 millones, según la misma entidad.

Durante el último mes, la CGR ha realizado auditorías y completas verificaciones logísticas para asegurar la trazabilidad del proceso, incluyendo el traslado del material desde el puerto hasta su destrucción final, que se efectúa en Antofagasta. Esto último, ha significado la organización y despliegue constante de fiscalizadores entre diversas contralorías regionales.

Ante la magnitud y cantidades que se manejan en este procedimiento, se estima que la eliminación total del químico se concretará dentro de este año.

Con esta acción, la Contraloría reafirma su rol fiscalizador en materias de alto impacto público y su compromiso con la transparencia en la gestión de recursos y procesos del Estado.

PURANOTICIA