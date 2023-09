Caso maltrato animal en Villa Alemana: Hombre rompe el silencio y entrega su versión

Este fin de semana, en la comuna de Villa Alemana ubicada en la región de Valparaíso, se vivió un duro caso de maltrato animal, el que tuvo lugar en un servicentro Copec del sector.

En un registro difundido ampliamente por las redes sociales, se puede ver como un hombre fue captado apedreando a un perro con una honda durante la madrugada del sábado, específicamente en el local ubicado en Avenida Valparaíso de Villa Alemana.

Fue tal la repercusión del video, que fue la propia municipalidad los que anunciaron acciones legales en contra de la persona que resultó responsable de agredir al animal.

Posteriormente, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, confirmó que se abrió una investigación de oficio acerca del caso, con la que “esperamos tener pronto resultado y ejercer las acciones penales correspondientes ante este hecho tan reprochable del punto de vista penal”.

Ahora, fue el propio hombre identificado como Gastón Rolando Ojeda, quien decidió alzar la voz y referirse a lo sucedido, explicando los motivos que lo llevaron a este brutal hecho en un video difundido por redes sociales.

“Yo vivo al lado de la Copec y esta situación de los ladridos de los perros es de todas las noches y me cuesta mucho conciliar el sueño. Tuve una semana terrible y lamentablemente me acosté y no podía (dormir)… los perros ladraban, ladraban”, comenzó explicando el aludido, quien añadió que “yo en reiteradamente ocasiones he ido hablar con los bomberos a pedirle que por favor echen a los perros, pero me dicen que llegan solos y no los pueden echar. En esa ocasión bajé muy enojado para pedir que los ahuyentaran, y nadie me hacía caso a mi solicitud, y yo tomé una mala decisión de lanzarle una piedra con una honda a uno de los perros y me siento profundamente arrepentido”.

“Yo tengo un perro que es de fundación y dos gatos que también son de fundación, la gente que me conoce sabe que me gustan los animales y tomé una muy mala decisión”, complementó.

“No tengo justificación, me siento profundamente arrepentido. La he pasado mal yo y mi entorno. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias del juicio que se llevó a cabo”, insistió, aludiendo a que finalmente “al no dormir reiteradamente y despertarme con ruido, al final me alteró”.

