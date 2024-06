Carrera por la Gobernación de Valparaíso tensa relación RN-UDI: Candidato Luis Pardo pide al senador Javier Macaya "bajar los decibeles"

"La UDI y RN han logrado en el último tiempo dejar de lado peleas fratricidas que siempre fueron muy comunes. Creo que es importante mantener esa cordialidad y trabajo colectivo". Con estas palabras, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, abrió una nueva polémica con sus aliados de Chile Vamos en la región de Valparaíso.

Y es que estas declaraciones efectuadas por el legislador y timonel de la Unión Demócrata Independiente a El Mercurio de Valparaíso, generaron molestia en Renovación Nacional, partido al que además el senador Macaya le pidió que "prime la sensatez y se den cuenta que el adversario está al frente, no al lado".

Toda esta controversia se enmarca en las discusiones que existen respecto al candidato único que presentará Chile Vamos para competir por la Gobernación Regional de Valparaíso en las elecciones de fines de octubre en la zona, donde Luis Pardo representará a RN y Evópoli, y María José Hoffmann hará lo propio con la UDI.

Renovación Nacional ha iniciado una fuerte contraofensiva en contra de la ex Diputada y actual Secretaria General de la UDI, de quien indican que sólo busca competir por la Gobernación de Valparaíso para catapultar una futura candidatura al Senado, además de afirmar que las encuestas que la posicionan más arriba que Luis Pardo tienen fuerte cercanía a la propia tienda gremialista, lo que no las hace creíbles.

Por ejemplo, el diputado Andrés Celis señaló a La Tercera que "queremos presentar elementos fundados de que la ex diputada Hoffmann quiere usar la Gobernación o la candidatura para ser Senadora. No le interesa llegar a la Gobernación". A ello añadió que "tiene un techo, tiene un límite y de ahí no va a poder subir, por lo que es muy difícil que le pueda ganar al actual Gobernador (...) Es la candidata que tiene más rechazo de los que se mencionan y el que tiene menos rechazo es el ex diputado Pardo”.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó la polémica señalando a El Mercurio de Valparaíso que "no sé en qué cabeza se trata de asumir que María José Hoffimann no estaría interesada en ser Gobernadora, sino en un futuro cargo, si además es la más competitiva y con ella nuestras posibilidades de ganar crecen".

Pero ahora la controversia parece haber dado un nuevo paso, luego que fuera el propio candidato de RN a la Gobernación Regional de Valparaíso, Luis Pardo, quien entró al ruedo con un duro mensaje a Javier Macaya, a quien le pidió "bajar los decibeles".

“Quiero hacer un llamado a Javier Macaya a bajar los decibeles, ya que acá no existe ninguna lucha ni guerra fraticida. A lo mejor lo que hay son candidaturas suicidas", señaló el representante de Renovación Nacional a la Gobernación.

De igual forma, sostuvo que "creo que lo más sensato es que esta situación que hoy se vive a raíz de la candidatura a destiempo de María José Hoffmann se resuelva en la mesa de conversaciones y no por la prensa”.

"Acá no se trata de generosidad, sino que de lógica. No se le puede pedir al partido con mayor presencia política y electoral en la zona, y que posee a nivel regional una fortaleza territorial verdadera, que desestime llevar a su representante como postulante a la gobernación regional de Valparaíso. Menos aún cuando su candidato viene desarrollando hace tiempo un verdadero trabajo en terreno, vive en la región y conoce los problemas que afectan a sus habitantes", sentenció Pardo.

Desde RN también sacaron a la luz la fuerza que tienen en la región de Valparaíso, muy por encima de la UDI. Por ejemplo, señalaron que la tienda cuenta con dos senadores y tres diputados en la zona, mientras que la UDI no tiene parlamentarios en ejercicio. En el caso de los alcaldes, RN tiene cuatro y la UDI uno.

Ahora, si la comparación se hace con los candidatos para las elecciones de octubre, RN destaca que ellos llevan más de 20 candidatos en diferentes comunas, mientras que la UDI sólo ha logrado presentar a cinco. En concejales la diferencia es aún mayor, pues aseguran tener 300 candidatos inscritos, mientras la UDI sigue buscando cartas.

A modo de conclusión, Renovación Nacional argumenta que todos estos hechos demuestran que "el gremialismo no tiene coordinación ni base territorial sólida".

