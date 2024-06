Carolina Corti será la representante de Chile Vamos por la Alcaldía de Quilpué

Con más del 99% de los votos, correspondientes a 144 de las 145 mesas habilitadas en la comuna de Quilpué, la candidata de Renovación Nacional, Carolina Corti Badía, se quedó con el triunfo en las Primarias de Chile Vamos por la Alcaldía.

Y es que la ex gobernadora provincial de Marga Marga, en representación de RN, consiguió 2.214 sufragios, correspondientes al 46,42% de los votos. Es decir, su victoria en las urnas fue categórica ante sus otras dos contendoras.

Esto, debido a que su más cercana perseguidora fue la concejala independiente (ex RN) Mónica Neira Elgueta, quien obtuvo 1.534 votos, equivalentes al 32,16% de los votos.

En tercer lugar quedó la ex concejala Viviana Núñez Carrasco (independiente, ex UDI), quien obtuvo 1.022 votos, es decir el 21,43% de los sufragios en la Ciudad del Sol.

De esta manera, la ex Gobernadora de Marga Marga no tan sólo se queda con la victoria en los votos, sino que también le da el primer gallito a Luis Pardo, candidato de RN a la Gobernación de Valparaíso, quien le brindó su apoyo; mientras que María José Hoffmann hizo lo propio con la ex militante de la UDI, quien llegó en tercer lugar.

