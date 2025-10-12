Carabineros recuperó 17 vehículos robados en Chile para su venta en Bolivia

Carabineros detuvo a 28 sujetos en el operativo binacional realizado en conjunto con la Policía Nacional de Bolivia. Además, se logró la incautación y recuperación de 17 vehículos que fueron robados en territorio nacional, los que iban a ser comercializados en ese país.

El Séptimo Operativo Binacional entre Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia tuvo como finalidad la detección, detención e incautación de vehículos sustraídos en territorio chileno con destino a la nación altiplánica.

Gracias al despliegue realizado por los Departamentos OS9, OS7 y SEBV, se logró la detención de 28 sujetos por distintos delitos y la recuperación de 17 automóviles robados en Chile.

Además, se incautaron tres armas de fuego, municiones, más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína y 74 kilos de marihuana.

Carabineros destacó que gracias al trabajo en conjunto de todos los equipos especializados, se logró combatir el crimen organizado trasnacional.

PURANOTICIA