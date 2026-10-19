Carabineros recupera ocho vehículos robados en Arica y detiene a siete personas que los trasladaban a Bolivia

Ocho vehículos robados en la comuna de Arica fueron recuperados por Carabineros durante un operativo regional que permitió interceptarlos mientras eran trasladados hacia Bolivia. Los automóviles están avaluados en $60 millones.

El procedimiento culminó con siete personas detenidas, seis de ellas menores de edad, todas de nacionalidad boliviana. Además, permitió desarticular dos organizaciones criminales dedicadas al robo de vehículos y su traslado al extranjero.

El operativo fue liderado por la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Arica, con el apoyo de equipos de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Departamento OS9.

Mediante labores de vigilancia, patrullajes y diversas diligencias investigativas, los equipos especializados lograron detectar vehículos que eran trasladados por rutas de tránsito internacional, evitando que salieran del país.

Los automóviles recuperados corresponden a dos Hyundai Accent, dos Mazda CX-3, un Toyota Fortuner, un Toyota Noah, un Kia Sportage y un Nissan Juke. En conjunto, los vehículos fueron avaluados en aproximadamente $60 millones, impidiendo su traslado a territorio boliviano y evitando que se perdiera su rastro.

De acuerdo con la información policial, los siete detenidos se encontraban en situación migratoria irregular. Solo uno de ellos era mayor de edad, mientras que algunos registraban detenciones anteriores en Chile.

Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar el respectivo control de detención y las diligencias correspondientes.

Las investigaciones permitieron establecer que los integrantes de estas organizaciones sustraían automóviles estacionados en la vía pública, principalmente durante la noche. Para concretar los robos, vulneraban los sistemas de seguridad de los vehículos y luego los conducían hacia Bolivia.

Este procedimiento se suma a los resultados obtenidos por la SEBV de Arica y Parinacota durante 2026. Según las cifras entregadas por la unidad, en lo que va del año se han recuperado 79 vehículos con encargo por robo, además de desarticular siete organizaciones criminales y cuatro bandas delictuales vinculadas a este tipo de ilícitos.

Con estos últimos resultados, el balance policial registra 30 personas detenidas durante el año por su vinculación con estas estructuras delictivas: 22 asociadas a organizaciones criminales y ocho a bandas delictuales.

PURANOTICIA