Carabineros incauta 72 mil huevos de contrabando en Tarapacá, el mayor decomiso registrado en la región

El mayor decomiso de huevos de gallina de contrabando registrado hasta la fecha en la Región de Tarapacá concretó personal de Carabineros de la Tenencia de Ujina, tras detectar el transporte ilegal de 72 mil unidades durante un control carretero realizado en la Ruta A-65.

El procedimiento se llevó a cabo cuando funcionarios policiales fiscalizaron un camión que trasladaba la carga sin cumplir con las exigencias de trazabilidad establecidas para el ingreso de este tipo de productos desde Bolivia hacia Chile.

Por instrucción del fiscal de turno, los antecedentes y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la adopción de las medidas sanitarias correspondientes.

Además de los huevos, se decomisaron 1.800 litros de alcohol que no cumplían con la normativa nacional vigente, junto con cinco cajas de sahumerios artesanales que totalizaron 102 kilos.

Estos últimos representan un alto riesgo fito y zoosanitario, debido a que en su elaboración se utilizan semillas frescas, ramas, hierbas frescas y fecas de aves, materiales que pueden convertirse en una vía de ingreso y propagación de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura, la ganadería y la biodiversidad del país.

La directora regional del SAG Tarapacá, Sue Vera, destacó la relevancia del procedimiento y señaló que “este decomiso constituye el más importante realizado hasta ahora en la región en materia de huevos de gallina de contrabando. Desde enero a la fecha ya superamos las 400 mil unidades de huevos decomisadas en distintos procedimientos realizados en la región. Esta cifra refleja la magnitud del comercio ilegal que enfrentamos y la importancia de mantener controles permanentes para resguardar el patrimonio sanitario del país”.

Desde el SAG reiteraron el llamado a la comunidad a no adquirir productos agropecuarios de origen desconocido o ingresados clandestinamente al país, ya que pueden representar un importante riesgo sanitario y afectar el estatus fito y zoosanitario que Chile ha construido durante décadas.

PURANOTICIA