Carabineros ha rescatado a 57 personas y 21 mascotas durante emergencia climática en la región de Coquimbo

El intenso despliegue de Carabineros frente a la emergencia climática que afecta a la región de Coquimbo continúa dejando resultados concretos. A través de más de 20 operativos aéreos, desarrollados principalmente en la provincia de Limarí, la institución ha logrado rescatar a 57 personas y 21 mascotas, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y el apoyo a las comunidades afectadas.

Durante las últimas jornadas, los equipos especializados han debido ingresar a sectores completamente aislados de las comunas de Monte Patria, Ovalle, Punitaqui y Los Vilos, donde el aumento del caudal de ríos y esteros dejó a decenas de familias sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Entre los procedimientos más recientes destaca la evacuación de un paciente electrodependiente en la comuna de Punitaqui, quien fue trasladado de manera segura y oportuna hasta el Hospital de Ovalle, garantizando la continuidad de su tratamiento médico.

Asimismo, se concretó el rescate de dos adultos mayores, además de familias con niños pequeños y sus mascotas en los sectores de Trapiche, Ensenada y Talhuén, en la comuna de Ovalle. A estas labores se suman otros procedimientos realizados en distintos puntos de la región, incluido un rescate en la comuna de Los Vilos.

Cada una de estas operaciones ha requerido un alto nivel de preparación técnica y coordinación entre la Sección Aérea La Serena y el GOPE, cuyos funcionarios están especialmente entrenados para desarrollar rescates en escenarios de alta complejidad. Pese a las intensas lluvias, las fuertes rachas de viento y la baja visibilidad, los equipos han mantenido un trabajo ininterrumpido para llegar hasta quienes más lo necesitan.

En ese contexto, el jefe de la Sección Aérea La Serena, capitán Ronald Nies, destacó el compromiso del personal desplegado durante la emergencia.

"Somos carabineros altamente entrenados para operar en condiciones meteorológicas adversas. El viento y la lluvia no van a detener nuestro trabajo en terreno. Vamos a continuar reforzando estos despliegues mientras la comunidad y las autoridades lo requieran, porque nuestro compromiso es estar donde las personas nos necesitan", dijo.

El oficial agregó que detrás de cada maniobra existe una motivación que va mucho más allá del cumplimiento del deber.

"Para nosotros no se trata solamente de rescates ni de operativos policiales; se trata de salvar vidas, y esa es la esencia del trabajo de Carabineros. Cada persona que durante estas jornadas nos ha regalado un gracias, un abrazo, una sonrisa o una lágrima de emoción al ser rescatada, se transforma en una motivación adicional para seguir trabajando junto a la comunidad durante esta emergencia", agregó.

El oficial también se refirió al difícil momento que enfrenta la institución tras la confirmación, el pasado sábado, de la muerte del ahora suboficial mayor póstumo Marcos Cosme, quien fue atacado durante un operativo en Valdivia.

"Estamos dolidos, tristes, pero de pie y honrando a nuestro camarada a través de cada uno de estos procedimientos. Haciendo precisamente, lo que era su especialidad, actuando en escenarios complejos para resguardar a la comunidad durante la emergencia. Estos resultados son un homenaje a Marcos y a cada uno de nuestros mártires", concluyó.

PURANOTICIA