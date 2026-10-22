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Carabineros abate a un sujeto que atacó con dos cuchillos a personal policial durante procedimiento por VIF en Tirúa

Carabineros abate a un sujeto que atacó con dos cuchillos a personal policial durante procedimiento por VIF en Tirúa

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El hombre de 45 años, identificado como Pedro Tranamil Mariñán, amenazaba a sus hijos en Ranquilhe y falleció tras recibir disparos en el abdomen y piernas. La PDI quedó a cargo de las diligencias.

Carabineros abate a un sujeto que atacó con dos cuchillos a personal policial durante procedimiento por VIF en Tirúa
Jueves 22 de octubre de 2026 12:21
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En el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF), un funcionario de Carabineros abatió a un hombre que atacó al personal policial con armas blancas en la comuna de Tirúa, región del Biobío.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la localidad de Ranquilhe, hasta donde concurrieron efectivos de la Subcomisaría de Tirúa tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el sujeto amenazaba violentamente a sus hijos con dos cuchillos, por lo que intervinieron para intentar reducirlo.

Sin embargo, el hombre atacó a los uniformados con las armas blancas, situación ante la cual uno de los carabineros efectuó cinco disparos, que impactaron al sujeto en el abdomen y las piernas.

El hombre, identificado como Pedro Tranamil Mariñán, de 45 años, fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Según los antecedentes disponibles, mantenía registros previos por violencia intrafamiliar.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá esclarecer las circunstancias del procedimiento y de los disparos efectuados por el funcionario policial.

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