Carabinero baleado en intento de asalto en Viña continúa en proceso de recuperación

En recuperación continúa en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar el cabo segundo Claudio Toro, carabinero de dotación de la 1ª Comisaría, quien la noche del lunes 24 de junio fue herido de bala por parte de motochorros que intentaron asaltarlo en el sector de Chorrillos, en la Ciudad Jardín, cuando se dirigía a su trabajo.

Cabe recordar que producto de esto, el uniformado –que en ese momento vestía de civil– utilizó su arma de fuego y disparó contra uno de los delincuentes, quien resultó gravemente herido, falleciendo minutos después en el hospital. El otro escapó.

Días después de lo ocurrido, tanto el funcionario herido como la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, invitaron a la alcaldesa Macarena Ripamonti a visitarlo, acción que se materializó en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de la ciudad.

En primer lugar, se informó que el funcionario policial lesionado resultó con una herida en su muslo derecho, lesión de la cual se mantiene en recuperación tras haber sido intervenido quirúrgicamente en el hospital base viñamarino.

"El trabajo que realizan los Carabineros, en conjunto con los funcionarios de Seguridad Pública, es fundamental para nuestra ciudad. Es una labor dedicada. Ellos ponen por delante el bienestar de toda una comunidad, incluso en situaciones de peligro a las que se ven expuestos. Debemos seguir dando todas las herramientas necesarias en su labor y, como Municipio, continuar priorizando la inversión en materias de seguridad como lo hemos hecho este último tiempo", señaló la jefa comunal.

Finalmente expuso que "para mí es un honor que la institución de Carabineros y, en particular el cabo 2º Toro me hayan invitado a conocerlo, saludarlo y expresarle todo el afecto que la ciudad de Viña del Mar me ha hecho llegar para él. Espero que tenga una pronta recuperación y que vuelva a su hogar, para reunirse con su familia".

PURANOTICIA