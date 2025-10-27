Capturan a dos sospechosos del brutal asesinato de un empresario en Puerto Montt

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos sospechosos por el homicidio del empresario Manuel Villarroel Oyarzún, cometido el 18 de octubre en Puerto Montt.

Los detenidos son dos sujetos de 33 y 18 años, ambos de nacionalidad chilena, quienes fueron capturados en Valdivia por detectives de a Brigada de Homicidios.

En su poder, los dos sospechosos tenían un vehículo, armas, municiones, $673.000 en efectivo, 63 gramos de cocaína y 7 gramos de pasta base.

Ambos pasaron a control en el Juzgado de Garantía, donde se amplió su detención hasta el miércoles 29 de octubre, día en que se realizará la formalización.

Manuel Villarroel, dueño de una empresa constructora de 66 años, fue encontrado amarrado de pies y manos en el dormitorio del sector Piedra Azul de Puerto Montt.

PURANOTICIA