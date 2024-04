"Candidaturas que hagan sentido": los lineamientos que seguirá RN para definir sus cartas a las Alcaldías de la Quinta Región

Luego que los partidos, coaliciones y pactos políticos inscribieran ante el Servicio Electoral (Servel) a los candidatos y las comunas donde se realizarán Primarias, ahora trabajan a toda máquina para desatar los nudos internos que permitan definir a las cartas que los representarán en aquellas ciudades donde no habrá esta votación previa.

En esta situación se encuentra, por ejemplo, Renovación Nacional (RN), partido que tiene sobre la mesa a una serie de nombres para competir en la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre de este año, y donde en la región de Valparaíso sólo tendrá Primarias en las comunas de Concón, Quilpué y Limache. En todas las demás habrá "acuerdos".

Se trata de conversaciones que las dirigencias de RN, la UDI y Evópoli deberán sostener para llegar con un sólo candidato a competir en los comicios de octubre, y de la cual el partido con sede nacional en la calle Antonio Varas ya entregó algunas luces.

Fue el presidente de esta colectividad, el senador Rodrigo Galilea, quien dio a conocer los lineamientos que seguirá RN para definir a sus cartas municipales.

"Estamos viendo, discutiendo y buscando las mejores opciones para Alcaldías en la región de Valparaíso. Las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Cartagena, San Antonio, Algarrobo, Santo Domingo... son comunas extremadamente importantes, en las que queremos encontrar candidaturas que le hagan sentido a la ciudadanía. Ese es nuestro único objetivo", señaló el timonel.

En ese sentido, se refirió a lo que ocurre en la Ciudad Jardín: "Personas como Carlos Williams o Marcelo Catril, en la comuna de Viña del Mar, son personas que cumplen con ese perfil: son de larga trayectoria de servicio social, de servicio público en esa comuna, y por lo tanto es ese el tipo de personas que queremos que ojalá asuman el desafío de postular a la Alcaldía, en este caso, de Viña del Mar".

Por ello, Galilea recalcó que "lo que nos importa es que sean candidaturas que le hagan sentido a los desafíos y a la gente que vive en estas comunas de la región".

Luego, el diputado Andrés Celis, representante del Distrito 7 de la zona costera de Valparaíso, comentó que "tenemos el caso de Concón, donde van a haber Primarias. También está Valparaíso, donde estamos buscando el mejor nombre. Hoy tenemos varios nombres en RN, por ejemplo el de Leonardo Contreras".

Cabe hacer presente que en el caso de Concón, donde efectivamente habrá Primarias de Chile Vamos, son cuatro las cartas que participarán de este proceso: las concejalas María José Aguirre, representante de Evópoli; Sandra Contreras, carta de la UDI; y Gabriela Orfali, ex RN, hoy independiente y cercana al diputado republicano Luis Sánchez; además del ex director de Seguridad Municipal, Pablo Rojas, independiente y cercano a la diputada republicana Chiara Barchiesi. Es justamente esta cercanía con los republicanos la que ha desatado la polémica, sobre todo en Evópoli, que no mira con buenos ojos esta situación, pues consideran que afectaría las aspiraciones de su carta.

"También está el caso de Algarrobo, donde está Marco Antonio González; está Cartagena, donde RN tiene a Marco Verdala, pero hay que llegar a un acuerdo con la candidata de la UDI. También está el caso de El Tabo, donde está Gloria Carrasco, donde hay que llegar a acuerdo con Chile Vamos", añadió el parlamentario.

Finalmente, concluyó diciendo que "la idea es la unidad y tratar de llevar a un sólo candidato, y estamos dispuestos en ese espíritu".

Vale señalar que en Quilpué también habrá Primarias, donde se verán las caras la ex gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, candidata de RN; como independiente, pero en cupo de la UDI, hará lo propio Viviana Núñez; mientras que la carta 100% independiente será la concejala Mónica Neira. Estas tres mujeres buscarán arrebatarle la Alcaldía de la Ciudad del Sol a Valeria Melipillán, figura de Convergencia Social (CS).

En tanto, las Primarias en la comuna de Limache tendrán compitiendo al actual director de Desarrollo Comunitario (Dideco) del Municipio, Luciano Valenzuela, quien competirá como independiente, pero en cupo de RN. A él se suma el ex concejal Danilo Sandoval, quien buscará llegar a la papeleta como independiente, pero en cupo UDI.

