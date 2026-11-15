Camioneta atropella a cinco ciclistas en Rengo: tres están heridos de gravedad

Una caravana deportiva terminó en una emergencia que movilizó a equipos policiales y de salud en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, luego de que una camioneta impactara a un grupo de ciclistas que se desplazaba por el sector del cruce Apalta. El accidente dejó cinco integrantes del Team Rengo lesionados, tres de ellos con heridas de gravedad que obligaron a su traslado hasta centros asistenciales de Rancagua.

El hecho se registró durante la jornada de este domingo en el sector de Apalta, en la localidad de Rosario, donde los deportistas circulaban en grupo cuando fueron alcanzados por el vehículo.

Según los antecedentes entregados por Carabineros a Meganoticias.cl, personal policial concurrió al lugar alrededor de las 13:40 horas para verificar las circunstancias del accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el hecho "se trató de una colisión de una camioneta" contra los ciclistas que "transitaban por la misma dirección en fila uno tras otro".

El impacto dejó a cinco personas heridas, quienes debieron recibir atención médica y ser trasladadas a distintos establecimientos asistenciales de la región.

TRES CICLISTAS FUERON TRASLADADOS A RANCAGUA

El Servicio de Salud de O’Higgins informó que tres de los afectados fueron categorizados como pacientes rojos, clasificación utilizada para identificar a personas que requieren atención médica inmediata debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante esta situación, los tres ciclistas fueron derivados a Rancagua para recibir atención especializada.

Los otros dos integrantes de la caravana presentaron lesiones policontusas y fueron trasladados al Hospital de Rengo, donde quedaron bajo evaluación médica.

Hasta el momento, no se han entregado nuevos antecedentes sobre la evolución clínica de los afectados ni detalles adicionales que permitan establecer las circunstancias que provocaron el atropello.

VIDEO CAPTÓ EL MOMENTO DEL IMPACTO

La gravedad del accidente quedó registrada en imágenes obtenidas por el medio local El Renguino, que muestran el momento en que la camioneta impacta a los integrantes del Team Rengo mientras circulaban por la vía.

En el registro audiovisual se observa cómo el vehículo alcanza a los deportistas y los arrastra tras la colisión, provocando una inmediata reacción de quienes presenciaron el hecho.

Los testigos corrieron hacia el lugar para prestar ayuda a los ciclistas afectados mientras se desarrollaba la emergencia.

Por ahora, las autoridades no han informado las causas que originaron el accidente ni eventuales responsabilidades del conductor de la camioneta.

El hecho dejó a cinco personas lesionadas, tres de ellas en condición de gravedad al momento de su traslado, mientras se espera información oficial sobre su evolución médica.

PURANOTICIA