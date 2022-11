Camineros de Valparaíso se bajaron del paro y criticaron a líder de los transportistas del sur

Los camioneros que se habían sumado al paro nacional en la Región de Valparaíso anunciaron que se retirarán de la movilización, iniciada este lunes por Confederación de Transportistas Fuerza Norte bajo las consignas de mayor seguridad y una solución al alza en el precio de las bencinas.

La determinación la entregó Aldo Campos, uno de los transportistas que estaba participando del paro en el enlace La Pólvora. Apuntó directamente a Freddy Martínez, representante de los camioneros del sur y uno de los dirigentes que está llevando adelante las negociaciones con el Gobierno.

"Esta movilización se está levantando por culpa de el señor Freddy Martínez. Nosotros tuvimos toda la disponibilidad de poder unir las bases entre la gente del norte, del centro y del sur, y él con su orgullo a los pequeños transportistas como yo, nos miró en menos y por ende la mesa negociadora se rompió", criticó Campos en 24 Horas.

Martínez respondió al emplazamiento: "No conozco al colega Campos, yo no he roto nada porque yo no rompo cosas, y entiendo que ellos tenían un acercamiento y habían conversado parte de la gente de la V región con el colega Sandoval, pero nunca he estado en una mesa con ellos".

"Que otros colegas se puedan levantar están en libertad, esta movilización es libre y democrática. Nosotros tenemos un mandato de las bases de llevar a cabo algunas peticiones al Gobierno, tenemos cercanías, tenemos puntos que creemos que son subsanables y en eso estamos, pero no me compete a mi estar hablando de otras instituciones o focos de camioneros, porque no dependen de nuestra jurisdicción", agregó el líder de los camioneros en Los Ángeles.

