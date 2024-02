Camaradas en conflicto: ¿Giannici o Lues para concejalía de Viña?

No es por la gobernación. Tampoco por un cupo para competir la alcaldía. La Democracia Cristiana local está en una particular controversia por las eventuales candidaturas a concejalía para Viña del Mar del actual edil DC René Lues y la exconcejala Laura Giannici.

De acuerdo a fuentes del partido, el actual concejal viñamarino desde 2021 hizo una petición hace dos semanas a la directiva regional. En específico, y aún sin inscribirse para la elección a concejal, habría señalado que no iría a la reelección si tenía que compartir lista con Giannici, quien ejerció su cargo desde 2008 hasta 2021 como concejala y que ya inscribió su candidatura. Sin embargo, hay versiones totalmente contrarias en esta historia, y el propio Lues luego explica qué es lo que piensa.

La enemistad entre Giannici y Lues, ambos personajes de la política viñamarina y de la DC, es conocida por muchos, pero a varios sorprendió que esto escalara a niveles electorales. Uno de ellos fue el vicepresidente nacional, Gianni Rivera, quien señaló que en el partido creen que la opción de Giannici "es una candidatura ganadora, una buena candidatura que refuerza también al partido y si alguien tiene algún veto para aquello, no solamente está equivocado, no se va a aceptar ningún veto" y que "Laura va a ser candidata sí o sí, porque representa muy bien el espíritu de los viñamarinos y para nosotros nos llena de orgullo. Yo, como vicepresidente nacional, no solamente la voy a apoyar, voy a estar con ella, además hemos sido amigos de toda la vida y hemos trabajado juntos, pero creo que para Viña es muy bueno y espero que nadie se sienta complicado con aquello. Es más, yo creo que la dupla de Laura Giannici y René Lues le puede permitir a la Democracia Cristiana tener dos concejales en la comuna de Viña del Mar".

PRESIDENTE REGIONAL NIEGA VETO

Sin embargo, el presidente regional de la tienda, Roy Crichton, negó la existencia de una petición de veto o cualquier cosa similar de parte de Lues. "Por ningún motivo, eso es absolutamente falso. Te lo digo yo, con mucha responsabilidad como presidente regional. A mí me había llegado el rumor y llamé a René, y ¿de a dónde? ¿veto de qué? Por Dios. No, no, no. Lo que pasa es que como el plazo vence a fines de la próxima semana, que es un plazo autoimpuesto, es más para los alcaldes, en el tema de los concejales ni siquiera tenemos certezas de cuál va a ser el pacto y subpacto, no hay nada de eso, entonces esto es la verdad santa: Lo de los concejales está absolutamente en pañales, no hay nada de nada. Nada cerrado. René no hizo ninguna solicitud, él puede inscribirse aún. Tenemos que analizar nuestras mejores opciones para concejales pero también para cores".

Además, añadió que "conozco a René hace 30 años y eso no va a ocurrir jamás. Todos tienen bastante experiencia política, René jamás ha vetado a nadie, no es el estilo y lo que estamos tratando de construir es fraternidad interna y eso se aleja de esa idea" y recordó que incluso el plazo para inscribir las candidaturas es hasta junio en el caso de concejales.

También Puranoticia.cl consultó al presidente comunal de la DC, David Suazo, quien dijo que "a mí me sorprende este rumor porque me he reunido con Laura, con René, quien tiene un tremendo liderazgo en Viña que además ha resaltado este último tiempo a propósito de la problemática que hubo con los incendios y el tema de poder censurar al cantante Peso Pluma en el Festival de Viña, además de la trayectoria que tiene en los cerros; y por otra parte, Laura fue concejala 16 años y también tiene un tremendo liderazgo. Más allá de un rumor no tengo institucionalmente, y lo digo francamente, ninguna certeza de que aquí nadie censure nada, de hecho las inscripciones de los candidatos a concejales están abiertas todavía. Nadie en el partido puede censurar a nadie, es una regla que tenemos, y yo no he escuchado por parte de René ninguna censura a nadie y tampoco por parte de Laura".

LUES: CON GIANNICI REPRESENTAMOS MUNDOS DISTINTOS

Pues bien, tras toda estos dimes y diretes, fue el propio René Lues quien aclaró un poco más la polémica, señalando que efectivamente no quiere competir junto a Laura en la papeleta o compartir en el Concejo Municipal, pero descartando que haya puesto una condición o veto para ir como candidato. "Básicamente lo que yo he planteado no es impedir una candidatura de la concejala Giannici. Lo que yo he dicho es que ambos representamos temas tan distintos al interior de la Democracia Cristiana que no es compatible que estemos los dos compartiendo el mismo espacio municipal. Pero no he puesto ninguna condición, porque tenemos un problema de ese tipo, representamos cosas distintas y, por lo tanto, es complejo que esos dos espacios tan distintos que representamos estén en un mismo lugar municipal. Por lo tanto, debería ir ella de candidata”.

En su caso -continuó- “no tengo decidido aún ir o no, pero es perfectamente legítimo que ella vaya y no tengo ningún problema con que vaya. No tengo decidido ir de mucho antes, me preguntaron en noviembre, mucho antes de su inscripción, y yo he planteado siempre que en el mes de marzo voy a definir mi decisión de ir o no de candidato. Voy a evaluar otros espacios, otros elementos distintos y ver qué resulta de aquello y si me animo o no a ir de candidato a concejal, además hay temas personales, económicos y el desgaste de haber sido concejal estos 4 años tan activamente, físico, emocional. Y desde el año pasado planteé que en marzo iba a tomar mi decisión, la que no está vinculada con la candidatura de la exconcejala, en absoluto, pero obviamente, como representamos mundos tan distintos, seguramente se hace más difícil este tema. Así que con mayor razón voy a evaluarlo en marzo".

Consultado sobre si le complica ir en la misma lista, Lues respondió que "es complejo cuando representamos cosas tan distintas, es súper complejo y creo que para ella también. Es legítima su candidatura, no hay ningún inconveniente, no tengo problemas con eso, y el que yo tome mi decisión en marzo lo dije hace mucho tiempo atrás. Su candidatura es un elemento más para analizar mi repostulación. No es un veto, nosotros no podemos ni vetar ni impedir nada, como también es legítima mi decisión de ir o no. Si usted me pregunta, ¿qué le parece que la exconcejala comparta el mismo espacio municipal? Para qué le voy a mentir, no es algo que yo encuentre que ni para ella ni para mí vaya a ser cómodo, por lo cual esto es otro elemento más a considerar dentro de muchos otros".

Al respecto, Giannici comentó, muy molesta con la situación, que "no me sorprende porque no es primera vez que en mi partido no me apoyan. Yo creo que el problema de él es que sabe que está muy vinculado al trabajo con la UDI en el Concejo y yo he sido 5 veces concejal electa sin billete".

Todo parece indicar que aparte de las diferencias de Lues y Giannici existe un cierto temor del actual concejal de perder su escaño o bien salir segundo en su lista. No hay que olvidar que la concejala cuatro veces electa en Viña del Mar fue una de las que firmó la acusación por notable abandono de deberes contra la exalcaldesa Virginia Reginato, y hasta hace 4 años fue la carta más fuerte de la DC en la Ciudad Jardín. Justamente su imposibilidad de repostularse en la última ocasión abrió la puerta al actual concejal en la concejalía viñamarina.

