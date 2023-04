Cámara de Diputados aprobó nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Estado de Excepción que se mantiene desde el 16 de mayo de 2022 en la Macrozona Sur.

Con 133 votos a favor, 23 en contra y siete abstenciones fue despachada al Senado la solicitud del Gobierno Regional que busca extender la medida promulgada por el presidente Gabriel Boric en la región de La Araucanía y en las provincias Biobío y Arauco de la región del Biobío.

Durante la discusión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "hoy, respecto al mismo período del año pasado, tenemos un 20% menos ataques incendiarios, 34% menos en inmuebles y camiones incendiados y 56% menos homicidios".

"No son datos menores, son muy significativos ¿Esto dice que podemos estar conformes? No, pero en ningún caso no hemos logrado nada. Hemos logrado mucho, pero falta demasiado", comentó la secretaria de Estado.

Por su parte, Miguel Mellado (RN) indicó que en la zona “es pan de cada día, la extorsión, la amenaza a los agricultores es todos los días y la verdad es que veo que Interior no da claridad para donde vamos".

En tanto, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social manifestó "qué mala memoria de varios parlamentarios y parlamentarias que hoy están imputándole a este Gobierno malos resultados, cuando los malos resultados fueron con el expresidente Piñera".

"Este último año se han reducido un 30% los eventos de violencia, datos de Carabineros. Se han reducido un 30% los eventos con armas de fuego", añadió.

En esta línea, recalcó que "por cierto que falta más pega, por cierto, que falta más trabajo, pero hoy están imputando resultados que son mejores a los que obtuvo su Presidente, la derecha en el gobierno anterior. Entonces calma y responsabilidad con los dichos que se dicen acá" y afirmó que aprobarían "esta prórroga, considerando también que hay otra política pública que va en camino".

Finalmente, tras la decisión de la Cámara de Diputados, este martes se discutirá en el Senado la extensión de esta medida constitucional en la Macrozona Sur.

MACROZONA SUR 📰 | Sala aprobó nueva prórroga del estado de excepción en macrozona sur. https://t.co/Z5XlmMhtKh — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 10, 2023

PURANOTICIA