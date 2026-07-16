Caída de grúa sobre viviendas por fuertes vientos en Coquimbo deja una persona lesionada

Las intensas ráfagas de viento asociadas al sistema frontal provocaron la caída de una grúa de construcción durante la tarde de este jueves en el sector La Herradura, en la comuna de Coquimbo, generando una emergencia que afectó viviendas, vehículos e infraestructura eléctrica.

La estructura colapsó sobre el edificio donde se realizaban obras y parte de su brazo terminó impactando un condominio ubicado en las cercanías de las calles Ignacio Serrano y Carlos Condell.

Producto del desplome, varios vehículos estacionados resultaron dañados y también se registró la caída de un poste del tendido eléctrico, mientras que otros quedaron inclinados, aumentando el riesgo para quienes se encontraban en el sector.

Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y personal municipal para resguardar el perímetro, evaluar los daños y descartar nuevos peligros derivados del colapso.

En un primer balance, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, informó que no existían personas lesionadas. Sin embargo, minutos más tarde, Bomberos confirmó a Meganoticias que el incidente dejó "una persona herida".

La autoridad comunal indicó además que la estructura "golpeó por lo menos cuatro inmuebles y también vehículos", por lo que continúan las labores para determinar la magnitud de los daños y coordinar el retiro de la grúa.

De acuerdo con los registros meteorológicos, durante la jornada se registraron ráfagas de viento de hasta 58 kilómetros por hora en la ciudad de Coquimbo, condición que preliminarmente sería la causa del colapso de la estructura.

PURANOTICIA