Cadena perpetua para tres miembros de "Los Shrek": banda protagonizó ataque armado en club de Calama

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la pena de cadena perpetua simple para tres integrantes de la banda criminal “Los Shrek”, como autores de un homicidio calificado consumado y siete homicidios frustrados, por el ataque armado perpetrado la madrugada del 18 de febrero de 2023 en el club de eventos “La Herradura” de Calama.

La pena, pronunciada en primera instancia a fines de marzo de este año, fue objeto de recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados, acciones que fueron rechazadas recientemente por el tribunal de alzada, que estuvo por mantener las sanciones impuestas.

Según la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Calama, el día de los hechos los acusados J.E.A.M., J.C.M.L. y B.M.E.R.A., junto a otros sujetos aún no identificados, concurrieron a bordo de un vehículo al recinto “La Herradura” ubicado en calle Verdes Campiñas de Calama, portando armas de fuego, chalecos antibalas, cascos y pasamontañas.

Una vez en el lugar efectuaron múltiples disparos en contra de personas que se encontraban presenciando el concierto de un cantante urbano, todo ello, motivados por la presencia en el lugar de integrantes de un grupo rival.

Además de la cadena perpetua, los acusados J.E.A.M., J.C.M.L. y B.M.E.R.A., fueron condenados a 541 días de presidio por el delito de disparos injustificados, mientras que un cuarto detenido, identificado como J.A.C.B., fue condenado a dos penas de 10 años y un día presidio, y 41 días de presidio, en calidad de encubridor.

Cabe precisar que, semanas después de los hechos, Carabineros recuperó un arma de fuego tipo ametralladora con funcionamiento automático, modelo PAM1, calibre 9x19 milímetros, la cual habría sido empleada en los acontecimientos; como también un arma de fuego tipo escopeta, con funcionamiento semi automático, marca Dynamit Nobel, modelo Rottweill, calibre 12”.

En su sentencia, el tribunal estableció la agravante de alevosía, por cuanto los autores materiales irrumpieron de manera sorpresiva en un lugar cerrado, con espacio reducido y que mantenía a personas agrupadas, utilizando implementos destinados a esconder sus identidades y proteger su integridad física, esto es, con casco, chaleco antibalas y pasamontañas.

“No se trató de un evento casual o accidental, sino que de un acto previamente planificado por un grupo de sujetos pertenecientes a la banda de ‘Los Shrek’, quienes premunidos de diferentes armas de fuego y portando sofisticados elementos de seguridad personal, tales como casco, chaleco antibalas y pasamontañas, irrumpieron en el local de eventos ‘La Herradura’ y dispararon en contra de las personas que se encontraban en el lugar”, indica la sentencia confirmada.

Cabe señalar que la investigación de este caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Calama, junto unidades especializadas de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile.

(Imagen: Fiscalía)

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