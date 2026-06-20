Buscan a turista extraviado durante excursión en el cerro Sarnoso de Puyehue

Un operativo de búsqueda y rescate fue activado este sábado en la zona cordillerana de Puyehue, en la Región de Los Lagos, luego de que se reportara el extravío de un turista que realizaba una excursión en el cerro Sarnoso.

La emergencia movilizó a personal de Carabineros hacia el sector cordillerano, donde se concentraron los esfuerzos para ubicar al excursionista y prestar apoyo en su traslado a una zona segura.

Según los antecedentes preliminares, la persona se encontraba desarrollando una actividad de trekking en este macizo ubicado en las cercanías de Puyehue, cuando avanzó hacia sectores de mayor altura y posteriormente perdió la orientación.

Las condiciones climáticas presentes en el lugar habrían influido en la situación. La presencia de una densa niebla, sumada a las precipitaciones registradas durante la jornada, dificultó la visibilidad y habría provocado que el turista se desorientara mientras recorría la ruta.

Tras recibir la alerta, Carabineros dispuso el desplazamiento de una patrulla especializada hacia el área donde se presume que se encuentra el excursionista. El objetivo es establecer contacto directo con la persona y verificar sus condiciones de salud antes de iniciar el descenso.

De acuerdo con la información entregada por la institución, durante las próximas horas se espera avanzar en las labores de ubicación y concretar el rescate del turista, siempre considerando las condiciones meteorológicas presentes en la cordillera.

Mientras tanto, el procedimiento continúa en desarrollo y las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación para coordinar las acciones necesarias que permitan completar el operativo de manera segura.

PURANOTICIA