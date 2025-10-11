Bus con trabajadores de El Teniente volcó en la Carretera del Cobre

Un accidente protagonizado por un bus que transportaba trabajadores de la mina El Teniente se registró la tarde de este sábado en la Carretera del Cobre, cuando la máquina se dirigía desde el yacimiento hacia Rancagua, en la Región de O'Higgins.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el vehículo —perteneciente a la empresa Link+— volcó con 44 pasajeros a bordo, todos provenientes del campamento de Sewell. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, según información preliminar entregada por los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 41 de la ruta, en el sector de Colón, donde la caída de rocas en el camino habría provocado que el conductor perdiera el control del bus, impactando con la ladera y posteriormente volcándose.

Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, y ambulancias junto a personal de salud y rescate se trasladaron hasta el lugar para atender a los ocupantes del vehículo. Al menos cuatro personas fueron derivadas a la posta de Colón para recibir atención médica preventiva.

Autoridades regionales y de la empresa Codelco se mantienen monitoreando la situación mientras se investigan las causas exactas del siniestro, ocurrido en una de las rutas más transitadas por trabajadores del yacimiento cuprífero.

