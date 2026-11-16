El buque con bandera chilena Danstar llegó hasta el muelle Capital Guillermos del astillero Asmar de Punta Arenas, donde se realizarán trabajos de mantención previo al inicio de su viaje hacia las Islas Falkland-Malvinas.

Según consignó Portal Portuario, la embarcación protagonizará la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Stanley a través del estrecho de Magallanes.

Esta situación ha generado una tensión diplomática entre Chile y Argentina, ya que el país vecino ha indicado que el viaje podría servir de abastecimiento al proyecto de extracción petrolera Sea Lion.

La iniciativa es calificada como ilegal por la Casa Rosada, ya que en base al derecho internacional no se pueden explotar los recursos naturales de un territorio con soberanía en disputa. Además, han existido voces que han planteado la posibilidad de interceptar al buque con bandera chilena una vez que ingrese a aguas argentinas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que el Danstar debe pedir una autorización para poder dirigirse a Falkland en ejercicio del decreto nacional 256/2010. En tanto, el ministro Francisco Pérez respondió que “los países no piden permiso”.

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