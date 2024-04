Boris Kúleba y delincuencia en Valparaíso: “El municipio necesita dejar de echarle la culpa a los demás”

Una dura crítica hizo el precandidato socialista por Valparaíso Boris Kúleba a la forma en que el Municipio de Valparaíso está manejando el problema de la seguridad en la comuna, señalando que en vez de echarle la culpa a otros debiera coordinar esfuerzos para mejorar la ciudad en términos de delincuencia, reconstrucción y patrimonio, y apuntó al rol del alcalde Jorge Sharp en el aumento del comercio ambulante en las calles.

En entrevista con Puranoticia.cl, el también dirigente vecinal y diseñador gráfico señaló que “lo que principalmente necesita hacer el municipio es coordinar. Ahí donde no tiene responsabilidad y se lava las manos, sí la tiene, que es la coordinación de seguridad pública, la coordinación de reconstrucción, coordinación en patrimonio”.

En ese sentido, acusó que aquello “no lo está ejecutando sino que le está echando la culpa a los demás y cuando nosotros hablamos del municipio hablamos también del Estado. Que le eche la culpa al a los carabineros, también es el Estado, la delegación también es el estado, y el Estado en el fondo son una serie de pequeños rodamientos que hacen que funcionen aparatos mucho mayor y si un rodamiento se niega a girar, se niega a funcionar con el espacio del (12:31) municipio, evidentemente los demás también van a estar fallando y la culpa no la tienen los que están fallando por extensión, sino que el rodamiento, el municipio, no está cumpliendo su función”.

COMERCIO AMBULANTE

Además, apuntó al problema del comercio ambulante en la comuna. “Cuando el alcalde fue suspendido por abandono de deberes durante un mes el año pasado, hubo un grupo de comerciantes con carteles que decían ‘comercio ambulante de calle Condell’ apoyándolo públicamente, y meses después se le autoriza a calle Condell a ponerse a ese mismo sindicato de forma permanente. El acarreo, que ocupa al alcalde con los grupos ambulantes es una cosa que hay que tomar en cuenta”.

Junto a esto, señaló que "hay una ley que el año pasado se aprobó o modificó que indica que los municipios tienen que registrar el comercio ambulante, a todos los que están autorizados, y ellos tienen que portar una credencial y estar ubicados en un espacio que esté determinado por el municipio, específicamente, para ese fin. Pero el municipio de Valparaíso, para variar, en vez de aplicarlo, hizo una licitación de un estudio del comercio ambulante, y la chiva para no poder aplicarlo era que deben terminar el estudio, pero mientras tanto, ha postergado la entrega de ese informe desde el año pasado hasta ahora, no sabemos cuándo se va a entregar, y mientras no se entregue es la chiva que está ocupando el alcalde para no poder implementarlo”.

En tercer lugar, mencionó que “es tal el desorden en Valparaíso, que un porcentaje incluso mayor que los ambulantes residentes de Valparaíso provienen de otras comunas, de las comunas vecinas. No hay un registro, de eso, evidentemente, pero hay estudios que indican que cerca del sesenta por ciento de los ambulantes no son habitantes de la comuna y vienen a Valparaíso porque es una ciudad donde uno puede llegar a hacer lo que quiera”.

Finalmente, advirtió que “en el periodo de Jorge Castro, yo pedí por Transparencia la cantidad de personas autorizadas para ejercer el comercio en Bien Nacional de Uso Público, y luego lo volví a pedir en el año 2021, el último año del periodo anterior de Jorge Sharp, y aumentó en un 2.500% la entrega de permisos para ejercer comercio en Bien Nacional de Uso Público. Entonces, ahí hay varios motivos por los que este comercio ha tenido esta explosión tan enorme y elocuente en las calles, y la norma, que justamente es para impedir o contrarrestar esto, no se está aplicando en Valparaíso”.

PURANOTICIA