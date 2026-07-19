Biministro de Grange viaja a Coquimbo para monitorear emergencia en terreno

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, se trasladará este domingo a la Región de Coquimbo para monitorear en terreno los graves problemas de conectividad causados por el sistema frontal.

La Región de Coquimbo, al igual que la de Valparaíso, se encuentra en alerta roja por evento meteorológico. Debido al sistema frontal se han registrado inundaciones y cortes de caminos por desbordes de ríos y esteros que se activaron producto de las fuertes lluvias.

En un punto de prensa realizado la noche de este sábado en Senapred, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció que de Grange viajará "durante las primeras horas de mañana (hoy domingo) a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los puntos más afectados y coordinar las intervenciones necesarias que permitan recuperar la conectividad y acelerar la reposición de la infraestructura dañada".

Además de la alerta roja, la Región de Coquimbo mantiene alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la noche del martes 21 de julio del 2026.

También se encuentra en alerta roja y bajo alarma meteorológica la Provincia de Huasco, Región de Atacama, por precipitaciones intensas hasta la mañana del lunes 20 de julio del 2026.

PURANOTICIA