Bebé más grande de la historia de Chile que nació en Curanilahue se encuentra "en condición grave, pero estable"

Internado en la UCI neonatal del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción se mantiene el bebé más grande de la historia de Chile, que pesó 7,105 kilogramos y midió 57 centímetros al nacer.

El recinto informó en un comunicado que el lactante, que ingresó a las 14:15 horas proveniente de Curanilahue donde nació, está “en condición grave, pero estable. Con ventilación mecánica, sometido a exámenes y en observación permanente por el equipo clínico de la UCI Neonatal, de nuestro establecimiento”.

El bebé nació por cesárea, pero debido a patologías de base de la madre debió ser trasladado al Hospital Regional de Concepción.

El padre del lactante, Luis Contreras, detalló que su pareja tiene 24 años y que actualmente está estable y recuperándose de la cesárea. Además reveló que su primera hija también pesó y midió más que el promedio.

“De parte de mi familia somos todos altos, yo mido un metro 82 centímetros y tengo hermanos más grandes y en la familia de mi polola también son altos”, dijo el padre de la criatura aunque “no pensamos que mi hijo iba a salir tan pasadito de peso".

"No esperaba vivir esta experiencia con la guagua. No estaba preparado, estaba nervioso porque nunca había vivido esta experiencia de venir a 'Conce'. Y la incertidumbre que no sabía si se va a quedar acá", explicó Luis.

Ahora solo espera que tanto la madre, como él se recuperen. “Lo más importante es la salud, que estén bien, tanto la guagua como mi señora”, afirmó.

(Imagen: @CEspinozaQ)

PURANOTICIA