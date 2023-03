Banderazos y concentraciones: Así fue el lanzamiento de campaña de los candidatos al Consejo Constitucional por la Quinta Región

Este miércoles 8 de marzo, el Servicio Electoral (Servel) dio inicio en todo el país al primer período de propaganda electoral con miras a la elección del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, órgano que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución para Chile, la cual deberá ser aprobada o rechazada en un Plebiscito de salida, tal como ocurrió en el proceso constituyente del año pasado.

Esta primera etapa contempla publicidad a través de medios de prensa y/o radioemisoras; y por activistas o brigadistas en la vía pública de las 16 regiones del país, mediante el uso de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen a las respectivas candidaturas, a lo que se suma la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos del aspirante al puesto.

Esta instancia fue aprovechada por la mayoría de los candidatos al Consejo Constitucional en la región de Valparaíso, quienes salieron a las calles de las principales comunas de la zona a conversar con la ciudadanía y explicarles los motivos por los que quieren representarlos en este órgano tan importante para el rumbo que seguirá nuestro país en las próximas décadas.

Tal fue el caso de Antonio Barchiesi Chávez, representante del Partido Republicano, quien estuvo en la avenida San Martín de Viña del Mar, acompañado de su hermana, la diputada Chiara Barchiesi Chávez, y el diputado Luis Sánchez Ossa, además de un grupo de adherentes que ondearon banderas en la arteria que conecta el borde costero de la Ciudad Jardín y Reñaca. "Desde hoy oficialmente en campaña por el futuro de Chile", escribió el abogado en sus redes sociales, dando inicio oficialmente a su campaña.

De la lista Unidad Para Chile, el candidato independiente, pero cercano al Partido Socialista (Ind.-PS), Aldo Valle Acevedo, participó en una actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde compartió con dirigentas sociales de Quilpué. En la instancia, el ex rector de la Universidad de Valparaíso y miembro de la lista que componen las cartas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, abogó "por una sociedad de derechos, sin discriminación alguna".

Desde la lista que agrupa a los candidatos de Chile Vamos, (Chile Seguro), la carta de Renovación Nacional (RN), Leslie Briones Rojo, llegó a La Calera para conversar con la gente acompañada de Francisco Orrego y un grupo de adherentes que también ondearon banderas en el centro de la comuna: "Partió la campaña y no nos quedamos en casa. Comenzamos este sueño de representar a la región de Valparaíso en el próximo Consejo Constitucional que, esperamos, una a los chilenos en una nueva Constitución que refleje los más profundos anhelos y tradiciones de nuestra patria", dijo.

El candidato de la Democracia Cristiana (DC), miembro de la lista Todo por Chile, Manuel Tobar Leiva, realizó su lanzamiento de campaña a través de una actividad telemática en la que destacó el rol de cuatro mujeres de la región. En la instancia, dio a conocer los cuatro ejes de su candidatura: descentralización del Estado; seguridad, medio ambiente; y que la nueva Constitución garantice a los chilenos un estado social de derechos.

De la misma lista, la carta del Partido Radical (PR), Christian Inostroza Cabrera, lanzó su campaña al Consejo Constitucional con sendas actividades realizadas en Viña del Mar y en Casablanca: "Partimos con todo la campaña al Consejo Constitucional. Hoy estuvimos en Viña del Mar y Quintay contándole a la comunidad sobre nuestras propuestas por una Nueva Constitución", señaló el candidato de Todo por Chile.

Edmundo Eluchans Urenda, carta de la UDI para el Consejo Constitucional en la región de Valparaíso, lanzó su campaña con una actividad junto a brigadistas en el puente Casino de Viña del Mar, para luego continuar por la plaza México. En la instancia aprovechó de reflexionar sobre los desafíos que las mujeres enfrentan a diario: "Reciban en este día especial mi respeto, admiración y cariño sincero, no sólo por el preponderante rol que cumplen cada una de ustedes en sus familias, sino también en nuestra sociedad y en nuestro país", señaló el candidato gremialista.

Otra de las cartas del Partido Republicano que también dio inicio a su campaña con miras al órgano constituyente fue Tatiana Bernal Parra, quien estuvo acompañada de militantes de la tienda de derecha en una actividad desarrollada en Viña del Mar: "Hoy comenzó la campaña para un proceso que Republicanos nunca quiso, pero del cual no podemos marginarnos, porque amamos Chile estaremos para defenderlo. Vota Republicanos este 7 de mayo", dijo la candidata.

Valeria Cárcamo Vidal, militante de Revolución Democrática (RD) y miembro de la lista Unidad para Chile, lanzó su campaña en el anfiteatro de la Playa del Deporte, en Viña del Mar. Al respecto, sostuvo en redes sociales que "siempre ha sido muy importante reemplazar la Constitución hecha en dictadura, por una Constitución escrita en democracia, lo que naturalmente debiese ser. Muchos y muchas ya me conocen, y conocen mi convicción política como una mujer feminista que prioriza la lucha contra un sistema que reprime a todas las personas en nuestro país, a excepción del 1% más rico. No más privilegios en Chile, no más diferencias, por eso, te invito a votar por mi, o a lo menos, tendré 2 meses para convocar y convencer de que así sea".

Finalmente, el candidato del Partido Socialista (PS), Marcelo Schilling Rodríguez, de la lista Unidad para Chile, lanzará oficialmente su campaña como candidato al Consejo Constitucional este jueves 9 de marzo, a contar de las 20:00 horas, a través de un Live en Facebook. "Los invito a participar en el lanzamiento de mi campaña como candidato a Consejero Constitucional (...) Acompáñenme para darle un envión a la causa de la justicia y la igualdad, en el debate que se avecina sobre la nueva Constitución para todos", dijo.

PURANOTICIA