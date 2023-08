Balance del sistema frontal en la región de Valparaíso: San Antonio registra la mayor pluviometría

Un sistema frontal se encuentra afectado a la zona centro-sur del país, donde la región de Valparaíso no quedó exenta, siendo la ciudad de San Antonio una mayor pluviometría.

Según lo expuesto por Felipe Estay Díaz, Director Regional (s) Senapred Valparaíso, en la cordillera se han registrado 9 mm durante las primeras horas del evento, en la madrugada principalmente, ya que en estos momentos se registra una isotermia más baja por lo que esa lluvia ha pasado a ser nieve, alzcanzando los 50 centímetros en la parte más alta, cercano a la mina rajo, mientras que en Saladillo cercano a los 10 centímetros de nieve, lo que es una condición beneficiosa respecto al evento anterior.

“Afortunadamente hemos estado en coordinación con todas las comunas de nuestra provincia, quienes no nos han reportado grandes problemáticas”, indicó por su parte Cristián Aravena Reyes, Delegado Biprovincial Los Andes-San Felipe.

Mientras que, añadió que la ruta internacional continúa cerrada, además de la realización de variados trabajos como corte de árboles, y el retiro del puente del tren en el sector de Riecillo, ya que al no ser ocupada, dificultada las labores en el sector.

Por otro lado, la Delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González Cortés aseguró que son “dos puntos en particular los que mantienen la mayor atención en la región, los deslizamientos de tierra que se han vivido en Viña del Mar, en el sector de la Avenida Borgoño”.

Además, destacó que se encuentran alertas respecto al sector precordillerano, donde se están monitoreando la crecida de ríos, donde si bien no se han registrado situaciones de riego o personas albergadas o lesionadas, se mantienen pendientes.

En esta línea, hizo un llamado a no hacer turismo, a no acercarse al río o a la montaña, ya que no existen las condiciones y se encuentra cerrado el paso, aclarando que hasta el momento las condiciones se mantienen favorables, con una isoterma más baja de lo que se esperaba.

PURANOTICIA