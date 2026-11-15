Balacera en Osorno deja a un adolescente en riesgo vital y dos heridos

Una discusión registrada en el sector del río Rahue habría desencadenado un violento ataque armado que mantiene a un adolescente de 15 años en riesgo vital y a otras dos personas hospitalizadas en Osorno, Región de Los Lagos. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en el campamento Juntos Podemos, donde sujetos habrían llegado hasta los domicilios de las víctimas para efectuar una serie de disparos, situación que ahora es investigada por la Policía de Investigaciones (PDI) como un homicidio frustrado.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, las tres personas afectadas, todas de nacionalidad chilena, habrían protagonizado un altercado con otros individuos en las inmediaciones del río Rahue, antes de que se produjera el ataque.

Posteriormente, quienes participaron en la discusión se habrían trasladado hasta las viviendas de las víctimas, donde realizaron múltiples disparos que dejaron a tres personas heridas.

Los afectados corresponden a un adolescente de 15 años y dos adultos de 21 y 35 años, quienes fueron trasladados al Hospital Base de Osorno, donde permanecen internados.

Según confirmó la PDI, el menor de edad presenta las lesiones de mayor gravedad y se mantiene en riesgo vital, mientras que los otros dos heridos continúan recibiendo atención médica.

Tras el ataque, Carabineros logró detener en el lugar a uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

PDI INVESTIGA CIRCUNSTANCIAS DEL ATAQUE

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno iniciaron las diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido e identificar a las personas que habrían participado en la agresión.

En el procedimiento también trabajan peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt y los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, subprefecto Javier Yusthy, explicó que las labores investigativas se concentran en reunir antecedentes que permitan establecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.

“Se han realizado diversas entrevistas, empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencias”, señaló el detective.

El oficial también confirmó que las tres víctimas permanecen hospitalizadas y que el adolescente de 15 años es quien presenta el estado de salud más delicado.

Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias que originaron el ataque, determinar sus motivaciones e identificar a los demás presuntos participantes.

Mientras tanto, la investigación permanece en desarrollo bajo la figura de homicidio frustrado, con una persona detenida y tres víctimas que continúan internadas en el Hospital Base de Osorno.

PURANOTICIA