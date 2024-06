Avanza implementación del Plan de Emergencia Habitacional con recursos aportados por el Consejo Regional de Valparaíso

Avanza la implementación del Plan de Emergencia Habitacional en la región de Valparaíso, ante la grave crisis del sector, en la cual el Consejo Regional (Core) de Valparaíso ha concurrido con el compromiso de un importante aporte de recursos para financiar el término de proyectos inmobiliarios que se encontraban detenidos y que están dirigidos a familias que llevan muchos años esperando por el ansiado sueño de la casa propia.

La Comisión de Vivienda, Campamentos y Territorios del cuerpo colegiado realizó una salida a terreno a diversos proyectos inmobiliarios, para ver en qué etapa de ejecución se encuentran, y las características de los inmuebles.

El presidente de la mencionada comisión, Manuel Murillo, señaló que “desde el momento en que el Plan de Emergencia Habitacional fue publicado, el Core de Valparaíso hizo un compromiso con los ciudadanos de la región para ser un aporte en este convenio y dispusimos un compromiso de$ 40 mil millones, de los cuales ya $ 13 mil millones fueron traspasados al Serviu con la finalidad de poder apoyar a 39 proyectos que carecían de recursos en la línea de habilitación. Es por eso que para nosotros ha sido un orgullo haber participado en el inicio de obras del primer proyecto de los 39, ‘Parque Barón’ para 120 familias de la comuna de Valparaíso, por lo que esperamos que prontamente empecemos a inaugurar otros”.

A ello, el consejero regional agregó que “hemos visitado también proyectos de integración social DS 19, específicamente ‘Arboleda’, ‘Adolfina’ y ‘Vista Curauma I’ para aproximadamente 200 familias que tienen subsidios DS 49 y DS 1 ganado y que no podían ocuparlo en ningún lado, pues la normativa vigente no les permitía aplicarlo, porque no había una oferta y ahora se abre esta posibilidad. Hemos visto la calidad en las terminaciones del proyecto, el nivel de equipamiento que es muy bueno, lo que nos indica que sí es posible construir proyectos sociales de primer nivel”.

Murillo indicó que “la visita a terreno nos da cuenta que el Plan de Emergencia va a funcionar si todas las entidades intervinientes nos ponemos de acuerdo y pensamos en la construcción de barrios y no solo viviendas. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de la necesidad y la urgencia de crear políticas públicas cercanas a los ciudadanos”.

PURANOTICIA