Auxiliar de enfermería del Hospital de Temuco fue detenido por vender fentanilo a metros del recinto de salud

Un auxiliar de enfermería del Hospital de Temuco fue detenido por vender fentanilo (conocido como la “droga zombie”), además de ketamina, marihuana y cocaína a solo metros del recinto de salud.

Según Carabineros, el hombre de 23 años fue capturado cuando intentó vender una ampolla de fentanilo por un monto de $25.000 en una calle aledaña al centro asistencial.

Tras la detención, la policía encontró en su domicilio diversas sustancias ilícitas: cinco ampollas de tramadol, 16 gramos de marihuana elaborada, 13 gramos de clorhidrato de cocaína, 15 gramos de ketamina, una balanza digital y dinero en efectivo.

El operativo del OS-7 de Carabineros se inició tras varias denuncias que alertaban que el hombre ofrecía sustancias ilícitas, incluyendo fentanilo, a solo 60 metros de la entrada del hospital.

La teniente coronel Ximena Valle, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cautín, mencionó que "personal del OS7 de Carabineros, utilizando técnicas investigativas propias de su especialidad, logró la detención de un hombre adulto, quien prestaba servicios de reemplazo en el Hospital Regional de Temuco, a quien además se le incautó tanto en el lugar de la detención como posteriormente en su domicilio drogas como fentanilo, ketamina, marihuana y cocaína, entre otras".

Según la oficial, el modus operandi del sujeto era que las "ofrecía habitualmente a través de sus redes sociales y entregaba a sus compradores en las inmediaciones del Hospital Regional".

Añadió que "el sujeto contiene además antecedentes penales por delito de tráfico de drogas, por delito de receptación y amenazas".

La uniformada contó además que el antisocial fue puesto a disposición de la justicia este martes.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, en tanto, mencionó que "a través de un trabajo especial de investigación se logra usar la técnica del agente revelador para que quede implícito el delito que estaba cometiendo y de esta manera detenerlo y poder cortar una cadena que pretendía suministrar drogas desde el Hospital Regional hacia distintos usuarios".

"El fentanilo es un opioide de uso médico y analgésico (...) pero su potencia lo convierte en una droga extremadamente peligrosa. Por eso, hemos puesto especial atención en su ingreso y distribución", enfatizó la autoridad de Seguridad Pública.

La autoridad agregó que se ha detectado que sujetos están "extrayendo estas sustancias desde establecimientos de salud. Este caso refleja un cambio en la forma de operar del microtráfico, y seguiremos trabajando para anticiparnos y neutralizar estas amenazas emergentes".

(Imagen referencial)

