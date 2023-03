Asumen 4 nuevos directores en establecimientos educacionales de Hijuelas a través de la alta dirección pública

El 14 de marzo, junto a representantes de las comunidades educativas respectivas, se les dio la bienvenida los nuevos directores que asumirán funciones en 4 establecimientos de educación de la comuna de Hijuelas, luego de vivir un largo proceso de postulación a cargo de empresas expertas en este tipo de selección, que realizan las entrevista, test y entrevistas psicológicas, para luego comenzar con el proceso a cargo de una comisión interna, que presenta la terna de profesionales seleccionados a la alcalde para su aprobación final.

En este caso, se trata de Marco Antonio Saavedra, que asume la dirección de la Escuela Básica Rabuco; Juan Carlos Castillo, director de la escuela Ana Jesús Ibacache; Milton González, director de la escuela Adriana Riquelme y William Araya, quien asume el liderazgo del liceo Luis Laborda, ubicado en pleno centro de la comuna de las flores.

Para el alcalde José Saavedra, poder contar con profesionales electos a través de un concurso público, que contó con más de 200 postulantes, habla de la seriedad con que se toma la educación pública su gestión alcaldicia.

“Ha pasado de eso 1 año 7 meses, un proceso que ha tenido bastantes reveses, pero también cosas favorables, creo estar en una situación, lo resalto nuevamente, en un proceso histórico para esta comuna, para devolver la trascendencia de lo que implica la elección de cada uno de nuestros directores y directoras por un concurso de alta dirección pública. Es un logro que no solo le hace bien a la administración municipal, por sobre todo le hace bien a la calidad de la educación pública y por sobre todo a esta comuna”, sentencia.

En la ocasión el jefe comunal agradeció a quienes cesaron en sus cargos, recalcando que “son personas que entregaron a lo largo de su historia muchas cosas favorables al proceso de formación educacional de nuestra querida comuna de Hijuelas” y relevó el hecho de que se comprometieron nuevos y mayores recursos para fortalecimiento de esta labor, porque según sus palabras “estoy, como les dije, muy feliz que como comuna podamos mirar de frente el futuro, cumpliendo los procesos que la ley nos obliga. Fueron 8 años esperando este proceso, era un desafío no solamente técnico, sino que también político, porque esto está dentro de nuestro programa de administración municipal”, sentenció.

En tanto para el director de educación municipal de Hijuelas, Pablo Mecklenburg, la instalación de estos directivos es un tema de estrategia educativa que pretende elevar los estándares para el mejor provecho de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa.

“Yo quiero solo hacer una pequeña reflexión hoy día. Cuando instalamos un equipo directivo con este nivel de exigencia en su proceso de selección, estamos haciendo en la comuna y por el impulso del señor alcalde y del equipo de concejales, un esfuerzo muy profundo para que las cosas se hagan bien en la educación pública que es la que tenemos que garantizar”, comenta.

Por otra parte, Mecklenburg coincide con el alcalde Saavedra en que “este ha sido un proceso no fácil, ya lo decías el alcalde, más de 200 profesores y profesoras postularon para llegar a seleccionar a 4, es muy complejo el proceso, muy competitivos, muy difícil, los que participaron en él saben la cantidad de horas invertidas en un proceso de selección como este y hoy día tenemos a 4 directores que asumen en 4 de nuestras importantes escuelas y los cuales tienen un tremendo desafío, el desafío en la escuela, con sus comunidades educativas, pero (también) el desafío con la comuna, con la comunidad educativa comunal y el desafío para el país con la comunidad educativa nacional de la educación pública chilena, por lo tanto, directores yo les deseo mucho éxito, tengan un gran resultado, construyan comunidad, que la comunidad es la que va a movilizar las energías que nos permiten mejorar” puntualizó el director de educación comunal.

En tanto, la directora provincial de educación, Marta Renard, agradeció la invitación y al inicio de su elocución dijo que “siempre es bueno recibir a quienes se incorporan a los equipos, pero me sumo a las palabras, que también es bueno despedir a quienes han dado todo por las comunidades” y persiguió convocando a los recién asumidos directivos a hacerse parte de uno de los desafíos más relevantes que desea asumir la cartera ministerial “primero que todo, que los chiquillos y las chiquillas asistan a clases, que mejoremos la asistencia, para asegurar que empecemos a recuperar los aprendizajes y, por supuesto, en un clima de buena convivencia y salud mental y en ese sentido tener la visión que el alcalde plantea, es fundamental”.

ASUMIENDO DESAFÍOS

Los directores de las escuelas, en tanto, al ser consultados por las metas trazadas para el compromiso que asumieron, coincidieron en sentirse complacidos de estar en esta comuna y en poner en práctica toda su experiencia para nivelar hacia arriba en el ámbito educacional.

Es así como Juan Carlos Castillo (Ana Jesús Ibacache) comentó que “es un desafío importante con muchos sueños que cumplir, tratar en la medida, de ser un real apoyo a la comunidad educativa de la escuela y empaparnos un poquito de su cultura y formar equipos".

Por su parte, Marco Antonio Saavedra, (Escuela Básica Rabuco), dijo que "estoy muy contento de tener esta oportunidad de formar parte de una comuna donde yo decidí vivir y tener una calidad de vida en todo sentido, entonces estoy absolutamente entusiasmado con el trabajo que voy a sacar adelante, es un muy bonito colegio, con un logro en el tiempo de mucha importancia dentro del sector donde está ubicado, de modo que es un gran día para mí, espero que vengan más días como este y vamos a trabajar para que sea también así".

William Araya (liceo Luis Laborda), comentó que “uno de los principales desafíos es la construcción de una comunidad que tenga como característica la inclusión, donde todos los integrantes y estamentos estén considerados dentro de una toma de decisiones y construir desde esa línea, desde un clima laboral centrado en el bienestar se proyecte también en los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes”.

Finalmente Milton González (Adriana Riquelme), comentó que “mi lineamiento primero es tratar de construir una comunidad en un espacio democrático, que le devuelva la justicia social a aquellos estudiantes que hoy día corren en desventaja, porque normalmente hay estudiantes que tiene mejores oportunidades y hay otros que lamentablemente no las tienen, pero eso no significa que por haber nacido con menos condiciones socioeconómicas, tengan que tener una educación de menor calidad y mi desafío es poner la calidad al servicio de los y las estudiantes de la comuna y de la escuela que me toca dirigir".

