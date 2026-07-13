Asesinan a balazos a hombre en Arica y su acompañante se mantiene en riesgo vital

Un hombre de 25 años fue asesinado a balazos en Arica, mientras que su acompañante resultó herido de gravedad y se encuentra en riesgo vital.

El ataque ocurrió en calle Linderos, donde ambas víctimas –chilenos– se encontraban en un vehículo en el que intentaron escapar, pero solo avanzaron unos pocos metros.

El copiloto murió en el mismo lugar, mientras que el conductor del móvil fue trasladado hasta el Hospital Regional Dr. Juan Noé con cinco impactos de bala.

Personal policial y del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) realizan una serie de diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos y ubicar a los responsables del mortal ataque en la ciudad nortina.

PURANOTICIA