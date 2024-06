Armada confirma que precipitaciones en las partes altas del Gran Valparaíso bordearon los 100 milímetros entre miércoles y viernes

Cerca de 100 milímetros de agua cayeron en las partes altas de la región de Valparaíso a raíz del paso del intenso último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país entre el miércoles 12 y el viernes 14 de junio.

Según dio a conocer el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, en estaciones como Concón, se reportaron 97,2 milímetros de lluvias; mientras que en Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, precipitaron 96 milímetros.

No obstante a aquello, en la parte baja de la comuna de Valparaíso sólo se reportaron 37,3 milímetros; mientras que en la estación ubicada en el Lago Peñuelas, se totalizaron 49,3 milímetros de agua caída tras el paso del sistema frontal.

Hacia el interior de la región, en la comuna de Limache, cayeron 61,2 mm.

El capitán de corbeta Felipe Riffo, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, explicó que "a pesar de que ya pasó lo más intenso de las precipitaciones, se espera que durante el día se mantengan algunos chubascos o lluvias débiles, tanto en la costa como hacia el interior" de la Quinta Región.

En cuanto a la situación del viento, desde la medianoche de este viernes 14 de junio se pudo percibir que disminuyó considerablemente su intensidad en el borde costero.

Sin embargo, el aviso de marejadas anormales se mantendrá hasta la noche de este viernes, aunque "con esta disminución del viento, también se espera una disminución de las olas durante esta jornada", dijo el oficial de la Armada de Chile.

Finalmente, Riffo expuso que "como siempre, el llamado es a no transitar por el borde costero si es que no es necesario, no ingresar al mar durante un aviso de mal tiempo o marejadas, y seguir las indicaciones de la autoridad marítima".

