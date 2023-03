Anuncian que subcomisaría ‘Cabo Anselmo Tapia’ de El Belloto será habilitada durante abril

Con el propósito de continuar apoyando la labor en seguridad y prevención del delito en la región de Valparaíso, se reunieron el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, con el jefe de V zona Valparaíso de Carabineros, general Edgar Jofré, instancia en donde se comprometió la puesta en marcha de la Subcomisaría ‘Cabo Anselmo Tapia’ de El Belloto, en la comuna de Quilpué, para el mes de abril.

De esta forma, durante el encuentro se manifestó lo fundamental de continuar el trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile, con el propósito de garantizar la seguridad para las y los vecinos de la región, de manera de propiciar una buena vida en comunidad y la recuperación de espacios públicos en los territorios, particularmente en la provincia de Marga Marga.

El jefe de zona Valparaíso de Carabineros, general Edgard Jofré, recalcó la importancia de esta reunión, indicando que “hemos tratado temas muy importantes respecto a la prevención del delito, desde el punto de vista colaborativo Carabineros de Chile, Gobierno Regional, y también hemos tratado materias importantes como la puesta en marcha de la Subcomisaría Cabo Anselmo Tapia, más conocida como El Belloto, y sobre esa materia hemos tomado importantes acuerdos que tienen que ver con salvar algunas trabas de tipo administrativo que nos permitan echar a andar la subcomisaría, y en -ese contexto- tenemos todo el apoyo del Gobernador para concretar lo antes posible ese proceso”.

Con esto, el general aludió a la importancia de actuar responsablemente en temas de seguridad, señalando que “para nosotros, los que ejercemos responsabilidades, todo tiene que ser dentro del marco de la ley que es lo que la normativa nos exige. Pero, sin embargo, también estamos trabajando para que eso sea lo más equilibrado posible y -por supuesto- llegar con un buen servicio a la comunidad, que es lo que todos necesitamos y lo que todos queremos”.

De la misma forma, Mundaca, enfatizó los avances en seguridad realizados desde el Gobierno Regional, resaltando que “nuestro compromiso con la seguridad, con la seguridad de las personas, es esencial, y hemos dado pruebas inequívocas de aquello. Hemos trabajado muy dedicadamente con Carabineros, muy delicadamente también con el general Jofré, nosotros como Gobierno Regional hemos puesto muchísimos recursos para la adquisición de policiales, para infraestructura, etc., y para nosotros es muy importante también destrabar el procedimiento que nos permita habilitar la subcomisaría en El Belloto Sur. Nos hemos comprometido precisamente, desde el Gobierno Regional, para poder destrabar aquello y poner en funcionamiento la subcomisaría a la mayor brevedad posible, y eso se va a materializar durante el mes de abril”.

Además, la máxima autoridad regional destacó la importancia de contar con espacios seguros y recuperar la vida en comunidad, puntualizando que “en este tema no tenemos que tener ambages, no tenemos que tener puntos medios, aquí creo que la seguridad hoy día en la región de Valparaíso es fundamental, es esencial, porque de la seguridad también depende el bien común, depende la buena vida y depende también la posibilidad de poder recuperar nuestros espacios, de poder recuperar espacios públicos, depende también de poder restituir nuevamente el jolgorio, la alegría de nuestras poblaciones, nuestras comunidades, así que el general Jofré sabe que el Gobierno Regional de Valparaíso, que me toca conducir, está profundamente comprometido con esto y vamos a seguir intensamente con Carabineros para restaurar el orden y para llevar alegría, tranquilidad, paz, y confianza a nuestra ciudadanía”.

