Andrés Longton confirma carrera por el Senado y llama a Hoffmann a bajarse de candidatura por la Gobernación Regional de Valparaíso

Contento y satisfecho por el resultado en las Primarias 2024 de la exgobernadora de Marga Marga Carolina Corti se encuentra el diputado RN Andrés Longton, quien esta vez sí logró posicionar a su nombre en la competencia por la alcaldía, pensando en no repetir lo que ocurrió con su madre Amelia Herrera en 2021, pero además con otra cosa en mente: Competir por un escaño en el Senado el próximo año.

El parlamentario, además, dijo que con lo ocurrido en estas Primarias, que otorgaron el triunfo a tres candidatos apoyados por el precandidato a gobernador regional de Valparaíso, Luis Pardo (RN), debiese ser él la carta única de Chile Vamos para competir contra Rodrigo Mundaca, haciendo un llamado a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, a bajarse y apoyar al expresidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

“Ya no es sostenible que María José Hoffmann mantenga su candidatura a gobernadora regional y creo que está siendo cada vez más claro que Luis Pardo debe ser el candidato”, dijo el diputado Longton en entrevista con Puranoticia.cl, a horas de celebrar el 46,53% de los votos de Corti en la Comuna del Sol, asegurando que ahora “tenemos que ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina”.

¿Qué significa para usted este triunfo, en lo personal? Porque justamente el brindar apoyo a una candidata es riesgoso, ya habíamos visto que anteriormente no le había ido tan bien con algunas candidaturas que había apoyado.

Yo siempre apoyo a la gente, independientemente del resultado, porque creo genuinamente en lo que representan. Y yo creo que Carolina representa esa mirada de país y de comuna que no solamente tengo yo, sino que hay una generación atrás que inspira aquello. Mi papá, mi padre, mi madre, toda una formación política que hay detrás de una comuna que queremos mucho, y creo que es necesario que la experiencia rinda frutos y la meritocracia también. Y esta candidatura es de puro mérito, la de Carolina, cuando hay un compromiso tan grande, uno inevitablemente se entrega a esos proyectos, independientemente del resultado, pero en este caso nosotros teníamos la convicción de que Carolina es lo que necesita Quilpué y por eso nos jugamos tan fuertemente por ella, porque además es un proyecto que sin ninguna duda, no solamente va a recuperar Quilpué sino que va a reencantar a la ciudadanía con el proyecto comunal que ella tiene, pero por sobre todo con el amor que tienen que tener cada uno de los habitantes de Quilpué por su comuna y por lo que representa esta comuna para la quinta región. Y yo quiero disponerla en lo alto nuevamente, como lo fue en algún momento la comuna capital de provincia de Marga Marga.

Justamente usted tiene una historia con Quilpué, su papá fue alcalde, gobernador, su mamá fue alcaldesa. ¿Cuál es la relevancia que tiene la comuna para usted?

Tremenda, tremenda. Es una comuna en la que yo crecí, pasé mis primeros años de vida. Mi padre fue alcalde, mi madre fue alcaldesa, concejal, mi papá diputado por 16 años, mi mamá gobernador también, mi mamá diputada, consejera nacional.

En el 2021 su mamá, Amelia Herrera, participó en las municipales y no le fue bien. ¿Qué cree que cambió?

Sí, no le fue bien. Yo creo que era un clima distinto al que vivimos ahora, un clima refundacional en nuestro país, con una convención constitucional muy radicalizada, con la Lista del Pueblo, que todos sabemos los resultados que trajo, liderando las votaciones con un voto voluntario. Además que en plena pandemia, donde muy poca gente participó y eso trajo repercusiones desde el punto de vista electoral, en un ambiente de país muy distinto al que vimos ahora. Y yo creo que hoy día Carolina está en un ambiente que es propicio, tiene un grupo de gente con muchos años de bagaje alrededor de ella, que eso sirve mucho también para apoyarse. Tiene la sabiduría de la experiencia de haber sido gobernadora cuatro años en momentos muy difíciles, en pleno estallido social, y por lo tanto, me parece que está en un momento ideal Carolina para enfrentar su primera candidatura. Además, un rostro de refresco desde el punto de vista electoral y con una experiencia que está volviendo a ser bien vista en nuestro país, es muy relevante para poder gestionar las distintas soluciones que necesitan los quilpueinos. Y me parece que Carolina representa eso que hoy día nuestro país necesita, por lo tanto, por eso nosotros tenemos plena confianza en lo que es y lo que representa, porque creemos que es precisamente el tipo de personas que pueden generar grandes cambios para la comuna.

A nivel de primarias en general, también se vio otro resultado, más allá de los nombres puntuales que se eligieron y que tiene que ver con Luis Pardo, tuvo buenos resultados en los candidatos que él estaba apoyando en desmedro de la candidata de la UDI para la gobernación regional, María José Hoffmann. ¿Cómo observa eso, entendiendo que todavía no se decide quién es el que representa a Chile Vamos para ese cupo?

Primero quiero destacar otra cosa que ocurre en Limache con Luciano Valenzuela. Yo creo que lo de Luciano para algunos quizás era impensado, pero una candidatura que nace hace muy pocas semanas, pero con un trabajo consistente en la municipalidad y detrás de un liderazgo muy fuerte y que demostró su fortaleza en estas elecciones como la de Daniel Morales, y que traspasó aquello a Luciano Valenzuela, que además tiene vida, tiene un carácter que obviamente se condice con el resultado que logró, para muchos quizás fue una sorpresa, pero para quienes conocemos a Luciano no, y me parece que también es importante destacar el triunfo Luciano, fue épico.

Llama la atención la poca diferencia, 81 votos, considerando que Daniel Morales es alcalde en ejercicio y peso pesado en Limache. ¿Cómo explica eso?

Yo diría al revés. Lo sorprendente es que finalmente Luciano haya ganado una elección en la cual estaba 15 puntos al menos abajo, hace un mes atrás, donde no había una candidatura todavía definida por parte de Renovación Nacional en la comuna de Limache y logra este sorprendente triunfo frente a una persona que había sido candidato a alcalde, que tenía un trabajo ya a lo largo de varios años en la comuna, fue concejal, tenía una candidatura ya construida. Por lo tanto, yo creo que es una proeza del punto yo lo veo al revés, es decir, veo que que haya ganado Luciano es algo épico. Una proeza del punto de vista de cómo se construyó en tan poco tiempo esta candidatura y que en definitiva, tanto el carácter de Luciano como liderazgo también de Daniel Morales, lograron un resultado que era impensado hace algunas semanas atrás en relación al despliegue que había tenido la candidatura de Danilo a lo largo de estos años. Por lo tanto, a mí me parece que es al revés, que es una grata sorpresa lo de Luciano y en relación a lo de Luis Pardo, yo creo que refleja el liderazgo que hay desde Renovación Nacional y la fuerza electoral que tenemos en la región y eso obviamente ratifica mi compromiso con Luis Pardo como candidato a la gobernación. Creo que no hay mejor encuesta que ésta, donde queda claro quién es la primera opción para la elección de candidatos regional. Es decir, ganamos las dos primarias, la UDI no ganó ninguna de las tres que fue y sacamos resultados que demuestran de que la fuerza electoral es exponencial y va en crecimiento en cada una de las comunas de la Región de Valparaíso, donde en gran parte de ella tenemos candidaturas a alcalde y listas completas, concejales, por lo tanto esto es el fiel reflejo del crecimiento que puede tener y que va a seguir teniendo la candidatura de Luis Pardo. Creo que a esta altura ya no es sostenible que María José Hoffmann mantenga su candidatura a gobernadora regional y creo que está siendo cada vez más claro que Luis Pardo debe ser el candidato.

¿Cuándo se decide esto?

Se debería decidir pronto. Yo creo que el resultado de las primarias de alguna manera es un empujón relevante y creo que la directiva nacional, en este caso el presidente, debe poner estos números sobre la mesa, en la ecuación, porque yo creo que son fundamentales. Luis Pardo estuvo detrás de cada una de estas candidaturas y yo creo que eso no es menor y no me cabe ninguna duda que también la UDI o María José Hoffmann quien estuvo detrás de las otras candidaturas que no tuvieron éxito, y por lo tanto esto refleja que hay una fortaleza en la región que es indiscutible y en este caso espero que la directiva tome lo antes posible una decisión para que Luis pueda seguir desplegándose con la tranquilidad suficiente y con la unidad necesaria en torno a su figura.

¿Esta semana?

Los próximos días, no quiero ponerle plazo a la directiva nacional, pero esperamos que una vez analizados bien los resultados y con los antecedentes sobre la mesa, ya la directiva nacional, al igual como la regional le manifestó su apoyo acá en la región donde tuvimos un cónclave muy relevante desde el punto de vista de la participación de alcaldes, las autoridades parlamentarias de la región, plasme aquello en una decisión que responda además a toda lógica en relación a los últimos antecedentes, no se explicaría y no se entendería una decisión distinta.

¿Qué pasa con el fenómeno de las encuestas? Este instrumento tan hablado, tan mencionado justamente por algunos candidatos, entre ellos, la candidata de la UDI a la gobernación regional, María José Hoffmann, respecto a la competitividad que dice haber tenido, ¿qué le parece?

A ver, primero todo depende de quien haga las encuestas. Si la hace la misma candidata, uno inmediatamente sospecha de la fidelidad de las mismas y claramente que aquello le resta imparcialidad. Yo por lo menos he visto encuestas que no tienen que ver directamente con ninguna de las dos candidaturas y los resultados no son favorables a María José tampoco. Entonces me parece que es un elemento que depende de cómo se haga y quién la haga y las circunstancias. Por lo tanto yo creo que hay, para bien o para mal, encuestas y por eso el mecanismo tiene que ser lo más objetivo y parcial posible. Y sumando todos los elementos arriba de la mesa, no solamente encuestas, sino que también elementos objetivos que tienen que ver con la fuerza electoral, con el despliegue territorial, con las candidaturas que adhieren y alcaldes que adhieren y autoridades regionales y distritales que adhieren a la candidatura Luis Pardo. Y me parece que el poder que hay detrás de la candidatura de Luis Pardo en relación a eso es incontrarrestable. Yo no he visto al menos ninguna encuesta en que diga que María José Hoffman es la candidata indiscutida, y por otro lado, también hay encuestas en que ella no está ocupando los primeros lugares, sino que está por debajo de Luis Pardo. Por lo tanto, cuando hay encuestas que están tan disímiles una de la otra, yo creo que los otros elementos que acabo de relatar son fundamentales para efectos de poder tener una candidatura que crezca en el tiempo, como es la candidatura que representa Luis Pardo.

El presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea dijo que no tienen nombres como colectividad para disputar la candidatura a Evelyn Matthei, dice no hay liderazgos relevantes. ¿Coincide?

Yo concuerdo con el presidente del partido. A mí me parece que el liderazgo de Evelyn Matthei es indiscutido y cualquier intento de forzar una candidatura dentro del partido puede producir fractura, fricción, división, en un momento donde la ciudadanía exige que nos unamos. Y si empezamos a tratar de levantar o forzar candidaturas porque sí, eso obviamente puede debilitar al partido.

A nivel nacional la UDI tiene la candidata presidencial, pero acá pareciera haber perdido mucha fuerza.

No, obviamente en la región está disminuida. Desde el punto de vista de autoridades electas y desde el punto de vista también de las primarias que confirman aquello, pero eso no quiere decir que no sea un partido importante para que se sume en unidad a la candidatura de Luis Pardo. Somos una coalición y por lo tanto tenemos que trabajar en unidad. Yo por lo menos no estoy de la postura de atacar a quienes son nuestros aliados de la coalición, pero creo que es necesario también dejar en claro que esos son factores relevantes al momento de definir una candidatura al gobernador, que no son inocuos, que no son anécdotas, que son fundamentales porque te habla de la capacidad que hay en la región para poder sacar adelante la candidatura y eso se hace a través de las autoridades, de las candidaturas, a través de los alcaldes, a través de lo que ellos representan electoralmente para los ciudadanos y lo que hay detrás de sus figuras y aquel apoyo está contundentemente plegado detrás de la candidatura de Luis Pardo. Por lo tanto, me parece que si se suma la UDI, aquello vamos a tener una fuerza que nos va a permitir tener un gobernador regional.

¿Falta que la candidata de la UDI se pronuncie y diga que no va?

Esperamos que se imponga aquello, a esta altura es lo más lógico en atención a los últimos resultados. La secretaria general del partido además forma parte de la mesa de negociación, por lo tanto yo esperaría que aquello no fuera un factor que incidiera finalmente en su decisión, sino que esto se tomara de la manera más transparente y sin ningún tipo de conflicto desde el punto de vista de la participación de esta mesa donde tiene que tomar una decisión por ella misma.

¿Va a competir por el Senado en 2025?

Sí, absolutamente decidido. Lo decidí hace algunos meses y creo que es el paso natural. Lo de las primarias también ratifica que tenemos una capacidad de poder crecer en la región con un proyecto consistente de mano de las alcaldías, los concejales y lo que ocurra a partir de octubre de este año.

¿Cómo piensa dar la pelea, considerando que habrá bastante competencia? Rodolfo Carter pareciera estar con un pie acá y otro en La Moneda…

Yo tengo objetivamente la primera mayoría de la derecha en la región respecto a los diputados, creo que eso nos da un espacio también para enfrentar con optimismo lo que viene y por lo mismo no le tengo miedo a los rivales, creo que uno tiene que competir con lo mejor, siempre ha sido esa mi postura y en ese sentido cuando uno compite con los mejores y se valida en ese escenario, los triunfos tienen mucho más valor, y también es una candidatura que representará fielmente lo que necesita la región así que yo no le tengo miedo a los escenarios que involucren a las distintas personalidades que se puedan venir a la región, porque además siempre estuvo en el escenario que algo así pudiera ocurrir, es una región que es muy requerida principalmente porque está cerca de Santiago, tiene un caudal de votos importante y Santiago no tiene elecciones, por lo tanto es algo previsible. No por eso quiere decir que yo no tenga confianza en lo que podemos hacer de cara al próximo año, no merma mi confianza.

¿Cómo se ve su candidatura en el partido?

Lo hemos conversado que hay una opción real y esperemos que eso se pueda confirmar, queda tiempo todavía, aún quedan las municipales y yo estoy muy abocado en mi trabajo como diputado, y un buen trabajo como parlamentario da una opción mucho más concreta para ganar una senatorial.

