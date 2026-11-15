Alertan por aumento de caudal y llaman a evacuar sectores de Alto del Carmen

El avance de los deshielos y la posibilidad de nuevas crecidas mantienen bajo vigilancia los sectores cercanos al río en Alto del Carmen, Región de Atacama, donde las autoridades recomendaron a las familias que habitan en zonas expuestas trasladarse preventivamente a lugares seguros. La preocupación apunta a que el volumen de agua continúe aumentando durante los próximos días, escenario que podría complicarse con las altas temperaturas previstas para los meses venideros.

Ante esta situación, la delegada presidencial regional, Sofía Cid Versalovic, se trasladó hasta el sector del badén La Vega, acompañada por representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército, para evaluar las condiciones del cauce y coordinar las medidas de prevención y apoyo a los habitantes.

Durante la visita, la autoridad advirtió que el aumento del caudal podría mantenerse, por lo que insistió en la importancia de abandonar temporalmente los sectores de mayor exposición cuando existan alternativas seguras.

“La cantidad de agua va a seguir aumentando, así que los que puedan irse a la casa de un familiar o salir del lugar sería lo ideal”, señaló Cid.

La preocupación de las autoridades también considera las condiciones climáticas de los próximos meses, debido a que las temperaturas elevadas podrían favorecer la continuidad de los deshielos y prolongar las dificultades para las comunidades cercanas al río.

En paralelo, se mantienen coordinaciones con la Municipalidad de Alto del Carmen para asegurar la entrega de alimentos y otros suministros a las familias que permanezcan en los sectores afectados.

REFUERZAN VIGILANCIA Y LLAMAN A EVITAR CONDUCTAS DE RIESGO

El aumento del caudal también motivó un mayor despliegue de los organismos de seguridad y emergencia, con personal policial encargado de vigilar las condiciones del río y prestar apoyo a la comunidad.

El jefe de Zona de Carabineros de Atacama, general Cristián Acevedo Yáñez, informó que funcionarios de San Félix y Alto del Carmen se encuentran trabajando en el sector para monitorear la situación y colaborar con las medidas preventivas.

La autoridad policial enfatizó que la prioridad es proteger a las personas y evitar desplazamientos que puedan exponerlas a situaciones peligrosas.

“Lo importante es efectivamente el autocuidado, no arriesgarse, acá lo principal es la vida de las personas, el resto lo vamos viendo de acuerdo a las planificaciones que tengamos”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Marcelo Rebolledo Camilo, manifestó la disposición de la PDI para colaborar con las familias que permanezcan en la zona y requieran asistencia durante la emergencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las instrucciones de los equipos desplegados, evitar acercarse a sectores donde el aumento del agua represente un peligro y priorizar el traslado preventivo cuando las condiciones lo permitan.

Mientras continúa el monitoreo del caudal, los organismos regionales mantienen las coordinaciones para responder a eventuales complicaciones y resguardar a las comunidades de Alto del Carmen.

PURANOTICIA