Alcaldesa Ripamonti ficha a destacado arquitecto para liderar proceso de reconstrucción en Viña del Mar

El pasado 2 y 3 de febrero un voraz incendio afectó a la región de Valpraíso, específicamente a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde el fuego arrasó con más de 8.000 héctareas, dejando más de 20 mil personas damnificadas y 137 vícitmas fatales, lo que fue incluso abordado por el Presidente Gabriel Boric en su reciente Cuenta Pública, en la que expresó no estar “conforme con la velocidad de los avances en la reconstrucción”.

Ante esta incertidumbre y de cara a las próximas elecciones municipales, el arquitecto Iván Poduje correrá en la carrera por el sillón alcaldicio viñamarino como independiente, razón por lo que aún se encuentra recolectando las firmas necesarias para presentar su candidatura, pese a contar con el apoyo de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli, Amarillos, Demócratas y el Partido Social Cristiano, posicionándose como una carta de solución para los problemas de recontrucción que enfrenta la Ciudad Jardín tras el siniestro.

Con este escenario, para emparejar la cancha el Municipio de Viña del Mar liderado por Macarena Ripamonti anunció su nueva estrategia, ya que fichó dentro de su equipo al destacado arquitecto Alejandro Aravena, junto a quien se encuentra trabajando en un proyecto habitacional con el estudio Elemental, el cual cuenta con la dirección del experto que ha sido reconocido intrernacionalmente al convertirse en el ganador del Premio Pritzker 2016, principal galardón de arquitectura en el mundo, además de desempeñarse como académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor visitante de la Universidad de Harvard, quien ya ha participado de diversas reuniones junto a la edil.

"Edificio para Reconstrucción de Viviendas afectadas por el Incendio 2024 en Viña del Mar" es el nombre del proyecto que se enmarca en el proceso de reconstrucción que se inició tras el siniestro, el que consta de un edificio industrializado de 4 pisos, para traer solución habitacional a 4 familias lideradas por personas mayores. Cada departamento será de 60 metros cuadrados, con un costo de 1.500 UF, valorizando así el costo total del edificio en $224.344.560, cuyo tiempo de construcción es de aproximadamente 2 meses, siendo una solución rápida, eficiente y digna para las familias afectadas.

Sobre esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “en menos de 55 días, nuestro Municipio en conjunto con Elemental, el aporte y trabajo de las universidades y sus estudios académicos, levantamos un proyecto muy concreto con un estándar superior, con los costos, entregando una respuesta a quienes hoy están en una indefensión permanente: me refiero a los vecinos que por las condiciones de sus casas no pueden construir una vivienda de emergencia, particularmente en El Olivar, y también a quienes se encuentran viviendo en edificios que están bajo riesgo de derrumbe en este momento. Estas familias y, sobre todo, personas mayores no pueden arrendar en otro lado por los bonos de acogida porque no alcanzan los montos”.

Sobre el proyecto, la jefa comunal sostuvo que “frente a este problema que todavía no está resuelto, levantamos una propuesta con el prestigioso estudio de arquitectura de nuestro país que además ya tiene la experiencia de un proceso de reconstrucción en Constitución para el terremoto de 2010 y tsunami; tenemos un proyecto listo y esperamos poder contar con el Gobierno Nacional, avanzar rápido y no tener que esperar tantos años para dar una solución definitiva a las personas”.

El estudio Elemental, cuyo director ejecutivo es el prestigioso arquitecto, se fundó en el año 2000 y desde entonces ha trabajado con arquitectura en grandes y pequeñas escalas en Chile y el resto del mundo, desde universidades hasta edificios de oficinas y viviendas sociales. Ha ganado reconocimiento internacional por sus soluciones originales a los desafíos sociales, como la escasez de viviendas en los barrios económicamente desfavorecidos de Santiago, lo que le valió ser fichado por el Municipio viñamarino.

Otra arista del proyecto es la creación de una Unidad Habitacional Progresiva (UHP), la que busca realizar casas de 37 metros cuadrados para una familia, con un costo referencial de $28.000.000. Bajo esta línea, la alcaldesa asegura que “por evidencia sabemos que la gente se resiste a las viviendas de emergencia, porque tienen limitaciones de tiempo y uso y no se adaptan a las necesidades familiares”.

En este contexto, Ripamonti sostiene que el proyecto realizado junto al reconocido arquitecto busca dejar de lado “los 24 m2 para toda una familia, suma materiales adecuados para la construcción en terrenos como los de Viña del Mar, con aislamiento ante el fuego. Y eso propusimos al gobierno desde marzo, y hemos tenido una respuesta favorable”.

Cabe destacar que el proyecto se encuentra habilitado para recibir donaciones en el marco de la Ley Nº 20.444, a través de la Tesorería General de la República.

La alcaldesa de Viña del Mar destacó, también, el aporte de organizaciones como Caritas Chile, presente en temas como la seguridad alimentaria de las familias, el alojamiento, los avances en reconstrucción y rehabilitación, los aportes en especies, recursos financieros y el trabajo voluntario.

Junto al Municipio de Viña del Mar, la corporación de beneficencia participa de un sistema de información de las necesidades específicas de las familias que se irá actualizando para que tanto las entidades públicas como las organizaciones solidarias puedan ir focalizando sus aportes de manera coordinada.

