Alcaldesa de Viña del Mar y nuevo socavón en Reñaca: "No se puede construir nunca más allí"

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, indicó que "no se puede construir nunca más allí”, refiriéndose al nuevo evento de socavón ocurrido en el sector de Cochoa y que afecta al edificio Euromarina II.

La autoridad comunal señaló que “estamos viviendo las consecuencias de personas que no tuvieron ni visión ni propósito de futuro. Hoy día, el Plan Regulador está cambiando. Nosotros lo tomamos como un propósito personal, porque tenemos una regulación de más de 20 años y necesitamos cambiarla, incorporar cuestiones fundamentales como es la protección del santuario (dunar) pero también la vida de las personas”

“Hay un socavón debajo de un edificio ahora, es decir, estamos vulnerando muchos derechos, desde la propiedad hasta el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. No hay consideraciones adecuadas y nosotros como Municipio vamos a hacerlo todo: no se puede construir nunca más allí”, sentenció Ripamonti.

Respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, la jefa comunal indicó que “entendemos que desde los servicios públicos están realizando una investigación para ver qué ocurrió dentro de sus controles internos. Lo he expresado muy claramente: esto es un entramado grande de obligaciones de los servicios públicos. Sí, hay un servicio que tiene que fiscalizar la mantención de los ductos para llevar adelante las aguas lluvias”.

Sin embargo, acotó, “¿cómo es posible que llegue un edificio allí? ¿Qué tiene que ocurrir en la normativa, cómo se puede habilitar? Y me refiero a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se discute en el Congreso Nacional, a sus ordenanzas, a sus directrices del Ministerio de Vivienda a través de las divisiones de desarrollo urbano (DDU)”.

TRABAJO CON LAS COMUNIDADES

En este sentido, la Alcaldesa sostuvo que “tenemos un trabajo con las comunidades allí hace muchísimo tiempo y están preocupados porque llevan esta discusión hace varios años, incluso hay litigios jurídicos entre medio, y con responsabilidades que estableció un tribunal de justicia el 2015. A partir de esa situación hemos acompañado a los vecinos, hemos generado mesas tripartitas, hemos invitado a los servicios y necesitamos que ojalá esto se pueda resolver”.

Si bien la Delegación Presidencial declaró la evacuación preventiva de los edificios Euromarina II y Eurovista, debido a la inestabilidad del evento y el nuevo sistema frontal que se acerca, Ripamonti fue cauta sobre otras medidas más drásticas.

“En cuanto al decreto de inhabitabilidad, éste se encuentra dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que busca es declarar mediante la autoridad, en este caso la Dirección de Obras Municipales, que el edificio no puede ser habitado, es decir, que no puede existir permanencia dentro del inmueble. Eso no puede ser arbitrario ni discrecional, tiene que existir información que fundamente la decisión de privar a alguien que pueda dormir dentro de su inmueble. A partir de los informes que nos han llegado de Sernageomin, del SERVIU y otros organismos, se confecciona una justificación para poder salvaguardar y generar un perímetro de seguridad. Siempre la autoridad, en base a un análisis técnico puede instruir una evacuación forzosa”, sentenció.

