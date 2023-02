Alcaldesa de Santa Juana pide que el Estado de Catástrofe se extienda a su comuna por incendio: "Nos estamos quemando enteros"

La alcaldesa de Santa Juana, región del Biobío, Ana Albornoz, solicitó al Gobierno que el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe se extienda a su comuna, producto de los incendios forestales.

En declaraciones a radio Cooperativa, la autoridad comunal señaló que “decretaron en Ñuble, tienen que decretarla en Biobío. Nos estamos quemando enteros. Nosotros no damos abasto y estamos solos. Imagínate un municipio con 60 funcionarios de planta resistiendo un gran mega incendio. Esto no tiene el ribete de posibilidad de algún tipo de seriedad. Hay que actuar con principio de realidad”.

“No podemos pasar prácticamente por ningún camino. Tenemos dos veces la ruta de la madera cortada en el sector de las corrientes y los castaños. Otra vez en la arteria al camino de Tanahullin. Caminos vecinales absolutamente intransitables. No tenemos señal de teléfono”, aseveró.

Albornoz sostuvo que “ya hemos tenido pérdida de casas, perdimos otra escuela ahora en el transcurso de la madrugada. Dos, una posta rural y una estación medico rural. Aproximadamente cinco puentes. No tenemos exactitud porque hay lugares en que no pudimos transitar entonces no podemos saber todo lo que se quemó, la infraestructura pública, pero ahora el mayor problema que tenemos es que el incendio está llegando a la zona urbana de la comuna lo que implica que está prácticamente al lado de la planta Essbio”.

La alcaldesa también pidió a la misma empresa sanitaria que “por favor nos ayude porque si se quema la planta nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad de defender la comuna. Es necesario que la sanitaria Essbio se haga presente, los privados tienen que estar acá”.

La jefa comunal expresó que “yo entiendo que no haya llegado contingente porque hay muchos focos abiertos en la región del Biobío, la región de Ñuble y en otras partes de país. Lo que no entiendo es que no se haya decretado Estado de Catástrofe, eso no lo puedo entender”.

"Nosotros lo pedimos en El Cobre y fuimos tajantes al decirlo. Estábamos pidiendo por el mega incendio anterior (30 de enero) y no nos dieron. Necesitamos Estado de Catástrofe para que los militares salgan a la calle y hagan cortafuegos. Para que corten las vías criticas porque llega mucha gente a mirar y a grabar los incendios y sucede que mucha gente, desesperada por saber cómo están sus familiares en el sector rural”, agregó.

La alcaldesa dijo que “las comunas pequeñas también son Chile. Nosotros acá en Santa Juana no nos podemos conectar al alcantarillado porque fíjese que no hay alcantarillado. Entonces nosotros necesitamos que se decrete Estado de Catástrofe porque hay una casa en un cerro rodeada de pino y la otra en el otro cerro. Entonces ahora ya tenemos la mitad del pueblo quemado”.

Añadió que habló con “el subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) y yo le solicité de nuevo esto y me dijo que iba a hablar con el delegado Humberto Toro que está subrogando en Biobío”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA