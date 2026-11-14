Alcalde Wainraihgt critica al Gobierno y aborda crisis en Puerto Montt

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), se refirió al impacto del alza de los combustibles en la comuna, el desempleo y el futuro de la industria salmonera.

En entrevista con BioBioChile, Wainraihgt abordó la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y recalcó que "es una situación sumamente delicada y crítica. Soy alcalde de gobierno; además, soy vicepresidente de Renovación Nacional y, por lo tanto, cuando estamos hablando de que se tocan a los niños, lo más preciado que tiene nuestro país, nadie puede estar de acuerdo con las medidas que se tomaron. Y más allá del reconocimiento de un error, creo que debió existir algún tipo de responsabilidad política".

"Nuestro presidente no tuvo que haber asumido ningún tipo de responsabilidad, sino que esta responsabilidad se tiene que haber circunscrito al ministro de Justicia. No fue así, lamentablemente, y es un error que hoy en día estamos pagando caro", precisó.

Al ser consultado si al ser crítico con el actuar del Gobierno ante esta polémica se está siendo desleal, la autoridad expreso que "lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos y decir que está todo bien, que no pasa nada, siendo que hay un descontento evidente en la ciudadanía".

En cuanto a la movilización de camioneros tras el aumento en el precio de los combustibles, el alcalde afirmó que "es una situación compleja. (…) Para nosotros es muy complejo porque Puerto Montt es la capital del salmón, la segunda industria más importante de Chile después de la minería. Y gran parte de este salmón no se va desde Puerto Montt vía barco, sino que gran parte viaja a Brasil en camiones y también hasta el Bío Bío, desde donde sale por puerto. Por lo tanto, esta paralización nos produce una serie de problemas asociados, principalmente a la mayor fuente de recursos y de empleos de nuestra ciudad".

"Y se suma a todo lo que significa respecto de los demás productos, donde hoy en día estamos con un problema de desempleo. Puerto Montt tenía pleno empleo, con cifras de 4,0 o 4,5% (de desempleo); hoy tenemos cerca de 7,7%, mucha gente desempleada y un aumento en los costos de vida; por lo tanto, es una situación compleja", añadió.

En cuanto a la gestión del Gobierno, el jefe comunal dijo que "era una situación que ya se venía sintiendo. Hubo agrupaciones que pidieron una serie de reuniones y, lamentablemente, no se las dieron. Yo creo que aquí falló el segundo piso; el segundo piso de un gobierno tiene por objeto precaver posibles conflictos que le revierten al presidente, y eso falló".

Por otro lado, la autoridad abordó el Plan Salmón 2050 y explicó que "es una oportunidad que estamos perdiendo y creo que aquí el Gobierno puede jugar un rol mucho más activo. (…) Nosotros estamos llevando adelante un Plan Salmón 2050 que tiene una característica: que en este plan están sentados todos".

"Está sentado el mundo público, el mundo privado, la academia; están sentados también los trabajadores de toda la macrozona austral, donde hay un consenso en la necesidad de que la industria del salmón pueda seguir creciendo de manera sustancial y sostenible. Con un marco regulatorio como existe actualmente, pero donde se termina la burocracia. Por lo tanto, si es que el Gobierno entiende esto y existe este apoyo de nivel central, yo creo que esa cifra de desempleo, que va al alza, la podemos paralizar", indicó.

En esta línea, mencionó que el "plan busca sacar trabas y burocracia detectadas en el tiempo, para convertir a la industria en una plataforma de recursos y empleo sustentable, con etapas a corto, mediano y largo plazo".

Respecto a la disposición del Ejecutivo ante esta iniciativa, Wainraihgt aseguró que el "Gobierno ha tenido buena disposición. El presidente tiene este Plan Salmón; han participado el subsecretario de Pesca y el subsecretario del Trabajo. Pero ahora necesitamos ponernos a la acción, necesitamos medidas concretas".

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