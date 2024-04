Alcalde de Quillota y el plan de seguridad tras homicidio del fin de semana: “Queda la sensación de que el Estado llega tarde”

El fin de semana recién pasado hubo cuatro homicidios en la Región de Valparaíso, situación que confirmó los problemas de inseguridad que viven a diario los habitantes de las principales ciudades de la zona, y aumentó la preocupación de diversas autoridades respecto a lo que ocurre en las calles a diario.

El primer homicidio dado a conocer hace unos días fue en Quillota, cuando un hombre, tras bajar de un vehículo con dos acompañantes, fue acribillado con al menos cinco impactos de bala en pleno Cerro Mayaca. El segundo de los hechos tuvo como escenario la plaza Santa Inés, en Viña del Mar, donde un hombre fue asesinado tras ser herido con un arma cortopunzante luego de estar compartiendo con otra persona en el lugar, y finalmente fue detenido por la PDI. El tercero tuvo lugar en San Felipe y esta vez la víctima fue una mujer de nacionalidad boliviana, quien perdió la vida tras recibir un ataque con arma de fuego; y el cuarto homicidio tuvo lugar nuevamente en la Ciudad Jardín, esta vez en la calle Arlegui, a la altura del número 172, cuando en horas de la madrugada de este domingo un hombre es abordado por al menos cuatro individuos que se trasladaban en un auto, quienes le dispararon en el tórax.

Lo ocurrido el fin de semana es algo que se viene repitiendo hace semanas en la zona. En el verano, en Viña del Mar un hombre fue asesinado mientras estaba con su familia por la población Vergara, en el contexto de un asalto. Distintos parlamentarios criticaron el rol de la delegada presidencial regional, Sofía González, en la materia y este martes el Gobierno anunció un plan específico para la zona.

Las medidas anunciadas fueron el aumento del porcentaje de fiscalización que se realiza en esta región en materia de las armas inscritas legalmente, el fortalecimiento al control de drogas, el bloqueo progresivo de la telefonía celular para la población penal de Chile, aspirando a fines de este año o a principios del otro tener bloqueo de telefonía celular en el 60 por ciento de la población penal de la región de Valparaíso, y fortalecer todas las capacidades tanto de Carabineros como de la PDI para la lucha contra el tráfico de marihuana.

González comentó en ese entonces que “se definió aumentar los operativos, fiscalizaciones y capacidades instaladas del Estado para evitar que la región de Valparaíso se transforme en un polo productivo de la siembra de cannabis con todos los delitos que la acompañan, entre ellos utilización de armas de fuego, también los distintos enfrentamientos muchas veces que hay entre bandas delictuales territoriales”.

De acuerdo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien acompañó a González en las reuniones de coordinación, en la región de Valparaíso hay alrededor de 90 mil armas inscritas, sin embargo, solo se fiscalizan cerca 6 mil de ellas, es decir un 7,5 por ciento, por ello, aseguró que “hemos acordado fiscalizar el 10 por ciento durante el año 2024 para hacer mucho más difícil que esas armas lleguen a manos de personas que cometen delitos”.

A propósito del anuncio del plan, el alcalde de Quillota, Óscar Calderón dijo en conversación con Puranoticia.cl que celebraba las medidas para mejorar la seguridad, pero advirtió que “queda la sensación de que siempre falta más o que el Estado llega tarde. Qué pasa con la ruta del dinero de la droga, con los soldados de esas bandas que son desarticulada y que después mutan a otros delitos”.

En ese sentido, se preguntó: “¿Qué pasa con las cárceles todas sobrepasados en su capacidad y con mínimos porcentajes de reinserción social? Qué pasa finalmente con la deserción escolar? ¿Dónde están esos jóvenes o adolescentes que hoy no van al colegio?”, por lo que planteó que si bien está la necesidad de “medidas efectivas a cortísimo plazo como las que se acaban de anunciar, si no abordamos temas de fondo vamos estar la próxima década hablando exactamente de lo mismo".

"NECESARIAS PERO INSUFICIENTES"

En Viña del Mar, el edil René Lues dijo que las cuatro medidas anunciadas por el Subsecretario del Interior para combatir la inseguridad “son todas necesarias, pero insuficientes”. En detalle, indicó que “pasar del control de armas inscritas del 7.5% al 10% anual no parece una cifra muy relevante y que genere un cambio significativo en esta área; fortalecer el control de drogas mediante capacidades fiscalizadoras, de análisis criminal y de inteligencia, obviamente es una potente declaración y un gran objetivo del Estado, pero que no tiene una bajada en medidas y acciones concretas; aumentar los operativos para evitar que la región de Valparaíso se transforme en un polo productivo de la siembra de cannabis, también me parece positivo porque también forma parte del lucrativo negocio de la droga, pero claramente son las drogas más duras, como la cocaína, la pasta base y las anfetaminas las que generan las grandes mafias del narco a las que debemos combatir con mayor fuerza, y, por último, inhibir la señal de los celulares desde los centros penitenciarios para que los delincuentes no dirijan sus bandas criminales desde las cárceles es una medida largamente esperada por todos los chilenos, pero ojalá de aquí a fin de año el objetivo sea alcanzar el 100% de los recintos, y no el 60% como está definido en el plan”.

El concejal también mencionó que faltan acciones de copamiento del territorio y presencia policial “y ojalá también de las FF.AA. en zonas críticas, fiscalización de los espacios donde se generan incivilidades permanentes como el comercio ambulante ilegal y sus proveedores y las mafias de las tomas de terrenos, campañas de educación a la comunidad para que no incentiven con su compra de drogas y productos ni al narco ni a los ambulantes ilegales, la expulsión de delincuentes extranjeros, cofinanciar con los municipios y el gobierno regional un gran plan de prevención en las comunas, etcétera. Como puede verse, hay muchas otras medidas que falta implementar para combatir la delincuencia y limitar su acción en nuestras comunas, sobre todo en Viña del Mar que es una ciudad que vive del turismo y todos sabemos que la seguridad es condición fundamental para que esta actividad prospere”.

Por su parte, el concejal comunista Pablo González, presidente de la comisión de Seguridad, cree que “esta priorización que hace la delegación presidencial en conjunto con las policías y el Ministerio del Interior sin duda viene a responder a las necesidades más urgentes en materia de seguridad que han planteado las distintas comunidades en la Región de Valparaíso, y deja en evidencia el liderazgo que tiene la delegada Sofía González -también del Partido Comunista- en una materia tan sensible par la ciudadanía como lo es la seguridad”.

Añadió que con el plan “podemos esperar solamente cosas positivas, una disminución, ojalá, de los hechos delictuales, pero a la vez un aumento de la sensación de seguridad de nuestras vecinas y vecinos”.

En tanto, en Valparaíso, el edil Dante Iturrieta dice que “lamentablemente las medidas pro seguridad que indica el gobierno para la región de Valparaíso no son relevantes para la comuna de Valparaíso. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo que necesita nuestra ciudad es que los cuarteles de Carabineros cuenten al menos con la dotación completa, que el municipio se haga cargo de un ordenamiento de ciudad y con ello disponga de lugares para el comercio informal y no se produzca el descontrol existente, y que el Estado se preocupe de una ciudad patrimonial y haga inversión que atraiga al privado hoy ocurre lo contrario el privado se va de nuestra ciudad”.

En ese sentido, señaló que espera ver a la ciudad “en el sitial que se merece como ‘La Joya del Pacífico’. De todas maneras que todo lo que se haga en materia de seguridad para el país son bienvenidas, pero debemos apuntar a tomar mayores decisiones y castigos ejemplificadores que puedan erradicar la delincuencia”.

